ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Ковальчук: «Из уст международных представителей приходилось слышать мнение, что Беларусь готова проводить и Олимпийские игры»

02.07.2019 10:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук поделился эмоциями после завершения Европейских игр.

— Сергей Михайлович, невероятный марафон Игр завершен. Какие чувства испытываете сейчас?

— Преобладают два чувства. Первое — радости, потому что удалось выступить достойно. Второе — опустошения. Была проделана большая и очень кропотливая работа на всех уровнях. Ведь для подготовки времени было немного, фактически два с половиной года, что для мультиспортивного мероприятия такого уровня срок мизерный. Однако благодаря тому, что в стране есть прекрасная инфраструктура, что на уровне руководства Беларуси этому вопросу уделяется постоянное внимание, у нас была возможность все сделать и подготовить в максимально сжатые сроки. И скажу больше, мне даже из уст международных представителей приходилось слышать мнение, что Беларусь готова проводить и Олимпийские игры.

— Значит, Беларусь достойно справилась с проведением таких престижных и крупных соревнований? Праздник удался?

— Я думаю, более чем! И туристы, и специалисты, и спортсмены на всех уровнях отмечали, что ко всем вопросам мы подошли с дотошностью, педантичностью и скрупулезностью. При этом корректно и аккуратно, начиная со встречи гостей в аэропорту и заканчивая проводами делегаций. Все детали, все мелочи каждый отработал на своем уровне досконально. С задачей справились на самую высокую оценку. Это хочу сказать в адрес всех, кто принял участие в подготовке. Все качественно и добросовестно подошли к делу, исполняя его искренне, с интересом, от души! Поэтому и праздник получился душевный. Ведь Президентом была поставлена именно такая задача. И мы ее постарались выполнить. Мне кажется, получилось! Смогли показать свое гостеприимство и радушие, нашу национальную самобытность и культуру. То, что у нас в крови.

— В интернете есть несколько версий того, сколько же все‑таки было потрачено средств на проведение Игр. Но в любом случае основная часть затрат пошла на благоустройство Минска и страны и деньги не были выкинуты на ветер, все это останется нам. Верно?

— Абсолютно! В той же Деревне спорт­сменов оперативно были возведены ­объекты для питания. Это тоже большой опыт. Сегодня их можно использовать в спортивных целях. Сейчас прорабатывается вопрос, для каких видов спорта, совместно с городом вырабатываем концепцию их дальнейшего использования. Поэтому все средства, которые использовались на Игры, — это не потраченные деньги, а вложенные в государство и его развитие. В туристическую и спортивную отрасли, в экономическую и так далее. Никто деньги на ветер на выбрасывал. Отреставрированы и построены объекты, закуплено оборудование, улучшена материально‑техническая база... Плюс получен колоссальный опыт. Это огромный шаг вперед для страны по многим направлениям. Спортивному в том числе, – сказал Ковальчук.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук поделился эмоциями после завершения Европейских игр.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Почти половина квалифаеров выиграла свои матчи в первый день «Уимблдона», 9 сеяных проиграли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Вороновская газета
Единство
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика