Сергей Ковальчук: «Из уст международных представителей приходилось слышать мнение, что Беларусь готова проводить и Олимпийские игры»

Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук поделился эмоциями после завершения Европейских игр.

— Сергей Михайлович, невероятный марафон Игр завершен. Какие чувства испытываете сейчас?

— Преобладают два чувства. Первое — радости, потому что удалось выступить достойно. Второе — опустошения. Была проделана большая и очень кропотливая работа на всех уровнях. Ведь для подготовки времени было немного, фактически два с половиной года, что для мультиспортивного мероприятия такого уровня срок мизерный. Однако благодаря тому, что в стране есть прекрасная инфраструктура, что на уровне руководства Беларуси этому вопросу уделяется постоянное внимание, у нас была возможность все сделать и подготовить в максимально сжатые сроки. И скажу больше, мне даже из уст международных представителей приходилось слышать мнение, что Беларусь готова проводить и Олимпийские игры.

— Значит, Беларусь достойно справилась с проведением таких престижных и крупных соревнований? Праздник удался?

— Я думаю, более чем! И туристы, и специалисты, и спортсмены на всех уровнях отмечали, что ко всем вопросам мы подошли с дотошностью, педантичностью и скрупулезностью. При этом корректно и аккуратно, начиная со встречи гостей в аэропорту и заканчивая проводами делегаций. Все детали, все мелочи каждый отработал на своем уровне досконально. С задачей справились на самую высокую оценку. Это хочу сказать в адрес всех, кто принял участие в подготовке. Все качественно и добросовестно подошли к делу, исполняя его искренне, с интересом, от души! Поэтому и праздник получился душевный. Ведь Президентом была поставлена именно такая задача. И мы ее постарались выполнить. Мне кажется, получилось! Смогли показать свое гостеприимство и радушие, нашу национальную самобытность и культуру. То, что у нас в крови.

— В интернете есть несколько версий того, сколько же все‑таки было потрачено средств на проведение Игр. Но в любом случае основная часть затрат пошла на благоустройство Минска и страны и деньги не были выкинуты на ветер, все это останется нам. Верно?

— Абсолютно! В той же Деревне спорт­сменов оперативно были возведены ­объекты для питания. Это тоже большой опыт. Сегодня их можно использовать в спортивных целях. Сейчас прорабатывается вопрос, для каких видов спорта, совместно с городом вырабатываем концепцию их дальнейшего использования. Поэтому все средства, которые использовались на Игры, — это не потраченные деньги, а вложенные в государство и его развитие. В туристическую и спортивную отрасли, в экономическую и так далее. Никто деньги на ветер на выбрасывал. Отреставрированы и построены объекты, закуплено оборудование, улучшена материально‑техническая база... Плюс получен колоссальный опыт. Это огромный шаг вперед для страны по многим направлениям. Спортивному в том числе, – сказал Ковальчук.