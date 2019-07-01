|
Уимблдон. Первый круг. Кириос играет с Томпсоном, Федерер – с Харрисом, Надаль – с Сугитой
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
Tribuna.com
Во второй день «Уимблдона» стартуют Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, а также финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим, Фабио Фоньини и Андрей Рублев.
Начало матчей на Центральном и первом кортах – 15:00, на остальных – 13:00.
Результаты первого дня здесь.
Сетка турнира здесь.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
- Дата проведения
-
2 июля, 14.30
- Дата проведения
-
2 июля, 16.30
- Дата проведения
-
2 июля, 18.00
- Дата проведения
-
2 июля, 14.30
- Дата проведения
-
2 июля, 13.00
- Дата проведения
-
2 июля, 18.00
- Дата проведения
-
2 июля, 18.00
- Дата проведения
-
2 июля, 18.00
- Дата проведения
-
2 июля, 13.00
- Дата проведения
-
2 июля, 13.00
- Дата проведения
-
2 июля, 13.00
- Дата проведения
-
2 июля, 13.00
- Дата проведения
-
2 июля, 13.00
- Дата проведения
-
2 июля, 14.30
- Дата проведения
-
2 июля, 14.30
- Дата проведения
-
2 июля, 14.30
- Дата проведения
-
2 июля, 14.30
- Дата проведения
-
2 июля, 16.00
- Дата проведения
-
2 июля, 16.00
- Дата проведения
-
2 июля, 16.00
- Дата проведения
-
2 июля, 16.30
- Дата проведения
-
2 июля, 16.30
- Дата проведения
-
2 июля, 16.30
- Дата проведения
-
2 июля, 16.30
- Дата проведения
-
2 июля, 18.00
- Дата проведения
-
2 июля, 16.30
- Дата проведения
-
2 июля, 18.00
- Дата проведения
-
2 июля, 18.00
- Дата проведения
-
2 июля, 18.00
- Дата проведения
-
2 июля, 18.00
- Дата проведения
-
2 июля, 19.30
- Дата проведения
-
2 июля, 18.00
Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты «Уимблдона» – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во второй день «Уимблдона» стартуют Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, а также финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим, Фабио Фоньини и Андрей Рублев.
-
«Я всю жизнь его боялась». Дочь «батюшки со свастикой» рассказала о сексуальном насилии со стороны отца
15:19, Tut.by
-
Рядовой «Ветерок». В Бресте судят белоруса-наемника, воевашего на Донбассе: он сам пришел «сдаваться» в КГБ
17:43, Tut.by
-
По центральному проспекту Минска идет тяжелая техника - на генеральную репетицию парада
19:07, Tut.by
-
В Пинске жесть - деревья валяются направо и налево, люди снимали, как они падали
06:18, Виртуальный Брест
-
Расположенная на берегу озера Городищенское в Пинском районе агроусадьба «Сосновый берег» приглашает гостей
19:14, Полесская правда
-
Почти по Бресту прошёл фронт - град, дождь и прочие прелести глобального потепления
18:56, Виртуальный Брест
-
Куда денут остатки сувениров со II Европейских игр и можно ли купить костюм Лесика
20:31, Tut.by
-
Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке
21:23, СТВ
-
«Может стать частью электронной медицины». Президенту Армении в ПВТ показали электронный паспорт легких
14:10, Tut.by
-
Россия произведет не более 60 ракет "Авангард", так как не решила проблемы с углеволокном - американские СМИ
21:52, Интерфакс
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Биончик о белорусском клубе в РПЛ: «Видим пример минского «Динамо» в КХЛ, когда свой чемпионат ушел на второй план»
12:08, Tribuna.com
-
Давыдько о результатах Европейских игр: «Мы не самые последние, мы – вторые после России»
10:25, Tribuna.com
-
«Лидсельмаш» прекратил существование
12:57, Tribuna.com
-
Брестское «Динамо» не проигрывает 15 матчей в чемпионате. Это клубный рекорд
08:06, Tribuna.com
-
Януш стал восьмым игроком в истории, который набрал 100 очков за один клуб
08:30, Tribuna.com
-
Соболенко первой среди всех сеяных проиграла на «Уимблдоне»
16:40, Tribuna.com
-
Три минских клуба являются худшими по средней посещаемости после 13-ти туров чемпионата Беларуси
09:22, Tribuna.com
-
Все новости
- «Я всю жизнь его боялась». Дочь «батюшки со свастикой» рассказала о сексуальном насилии со стороны отца 01.07.2019,
Tut.by
- Люди мусорят, а птицы едят. Посмотрите, что в США принесла мама на обед своему птенцу 01.07.2019,
Tut.by
- Кадровые перестановки в «Белгоспищепроме» продолжатся: освобождается кресло председателя 01.07.2019,
Tut.by
- Рядовой «Ветерок». В Бресте судят белоруса-наемника, воевашего на Донбассе: он сам пришел «сдаваться» в КГБ 01.07.2019,
Tut.by
- РЕПОРТАЖ: Приятная мелочь, или Как чеканят белорусские монеты 01.07.2019,
БелТА
- Ученые выяснили, что человек чувствует перед смертью 01.07.2019,
Аргументы и факты
- Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 июля 01.07.2019,
БелТА
- В Колумбии открыли первый порно-университет. И туда уже поступили студенты
27.06.2019,
KYKY
- Сезон сбора черники стартует на Витебщине на этой неделе (в правилах есть новое)
27.06.2019,
Tut.by
- Аномальная жара из Евросоюза дойдет до Беларуси. Чего ждать?
27.06.2019,
Tut.by
- Лукашенко и Путин провели встречу в резиденции «Заславль» в беседке, подаренной президентом Узбекистана
30.06.2019,
Tut.by
- Появилось приложение, которое раздевает женщин (знаменитости пострадали первыми)
27.06.2019,
Tut.by
- «Ехали в ЕС, нашли кошелек, отдали кассирам. На обратном пути мужа задержали». Семья россиян застряла в Толочине
30.06.2019,
Tut.by
- Жара и засуха в Беларуси. Каким будет урожай картошки, яблок и зерновых?
27.06.2019,
Tut.by