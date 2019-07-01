Уимблдон. Первый круг. Кириос играет с Томпсоном, Федерер – с Харрисом, Надаль – с Сугитой

Источник материала: Tribuna.com

Во второй день «Уимблдона» стартуют Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, а также финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим, Фабио Фоньини и Андрей Рублев.

Начало матчей на Центральном и первом кортах – 15:00, на остальных – 13:00.

Результаты первого дня здесь .

Сетка турнира здесь .

Уимблдон

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд



Первый круг

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