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Уимблдон. Первый круг. Кириос играет с Томпсоном, Федерер – с Харрисом, Надаль – с Сугитой

02.07.2019 13:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во второй день «Уимблдона» стартуют Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, а также финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим, Фабио Фоньини и Андрей Рублев.

Начало матчей на Центральном и первом кортах – 15:00, на остальных – 13:00.

Результаты первого дня здесь.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Кристиан Гарин (Чили)  Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
2 июля, 14.30
Онлайн матча

Ллойд Харрис (ЮАР)  Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
2 июля, 16.30
Онлайн матча

Ючи Сугита (Япония)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
2 июля, 18.00
Онлайн матча

Доминик Тим (Австрия)  Сэм Куэрри (США)
Дата проведения
2 июля, 14.30
Онлайн матча

Кеи Нисикори (Япония)  Тиаго Монтейра (Бразилия)
Дата проведения
2 июля, 13.00
Онлайн матча

Каспер Рууд (Норвегия)  Джон Изнер (США)
Дата проведения
2 июля, 18.00
Онлайн матча

Фрэнсис Тиафу (США)  Фабио Фоньини (Италия)
Дата проведения
2 июля, 18.00
Онлайн матча

Марин Чилич (Хорватия)  Адриан Маннарино (Франция)
Дата проведения
2 июля, 18.00
Онлайн матча

Ник Кириос (Австралия)  Джордан Томпсон (Австралия)
Дата проведения
2 июля, 13.00
Онлайн матча

Стив Джонсон (США)  Альберт Рамос-Винолас (Испания)
Дата проведения
2 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Марко Чеккинато (Италия)  Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
2 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Джеймс Уорд (Великобритания)  Николоз Басилашвили (Грузия)
Дата проведения
2 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Федерико Дельбонис (Аргентина)  Дэн Эванс (Великобритания)
Дата проведения
2 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Брайден Шнур (Канада)  Маркос Багдатис (Кипр)
Дата проведения
2 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Жиль Симон (Франция)  Сальваторе Карузо (Италия)
Дата проведения
2 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Денис Истомин (Узбекистан)  Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
2 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Маттео Берреттини (Италия)  Аляж Бедене (Словения)
Дата проведения
2 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Доминик Кепфер (Германия)  Филип Краинович (Сербия)
Дата проведения
2 июля, 16.00
Онлайн матча

 

Денис Шаповалов (Канада)  Ричардас Беранкис (Литва)
Дата проведения
2 июля, 16.00
Онлайн матча

 

Ясутака Учияма (Япония)  Теннис Сандгрен (США)
Дата проведения
2 июля, 16.00
Онлайн матча

 

Бернард Томич (Австралия)  Жо-Вильфред Тсонга (Франция)
Дата проведения
2 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Мэтью Эбден (Австралия)  Диего Шварцман (Аргентина)
Дата проведения
2 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США)  Томаш Бердых (Чехия)
Дата проведения
2 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Ян-Леннард Штруфф (Германия)  Раду Албот (Молдова)
Дата проведения
2 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Жоао Соуза (Португалия)  Пол Джабб (Великобритания)
Дата проведения
2 июля, 18.00
Онлайн матча

 

Джей Кларк (Великобритания)  Ноа Рубин (США)
Дата проведения
2 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Пабло Андухар (Испания)  Михаил Кукушкин (Казахстан)
Дата проведения
2 июля, 18.00
Онлайн матча

 

Уго Делльен (Боливия)  Джон Миллман (Австралия)
Дата проведения
2 июля, 18.00
Онлайн матча

 

Гидо Андреоцци (Аргентина)  Ласло Дьере (Сербия)
Дата проведения
2 июля, 18.00
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан)  Грегуар Баррере (Франция)
Дата проведения
2 июля, 18.00
Онлайн матча

 

Люка Пуй (Франция)  Ришар Гаске (Франция)
Дата проведения
2 июля, 19.30
Онлайн матча

 

Мартон Фучович (Венгрия)  Дэннис Новак (Австрия)
Дата проведения
2 июля, 18.00
Онлайн матча

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Во второй день «Уимблдона» стартуют Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, а также финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим, Фабио Фоньини и Андрей Рублев.
 
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