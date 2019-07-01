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«Макслайн» в ближайшие дни объявит амбассадора бренда. Угадай, кто это – и получи приз

02.07.2019 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Букмекерская компания «Макслайн» в ближайшие дни объявит имя абассадора бренда.

В группе компании во «Вконтакте» проходит конкурс: тот, кто первый угадает фамилию амбассадора, получит приз.

Напомним, ранее “Макслайн” уже сотрудничал с Александром Солодухой, Владимиром Новицким, Кристиной Козел. Николай Ходасевич является главой пресс-службы компании.

«Макслайн» в ближайшие дни объявит амбассадора бренда. Угадай, кто это – и получи приз

 
 
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Букмекерская компания «Макслайн» в ближайшие дни объявит имя абассадора бренда.
 
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