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«Макслайн» в ближайшие дни объявит амбассадора бренда. Угадай, кто это – и получи приз
02.07.2019 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Букмекерская компания «Макслайн» в ближайшие дни объявит имя абассадора бренда.
В группе компании во «Вконтакте» проходит конкурс: тот, кто первый угадает фамилию амбассадора, получит приз.
Напомним, ранее “Макслайн” уже сотрудничал с Александром Солодухой, Владимиром Новицким, Кристиной Козел. Николай Ходасевич является главой пресс-службы компании.
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Букмекерская компания «Макслайн» в ближайшие дни объявит имя абассадора бренда.
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