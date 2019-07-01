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Котляров, Ольссон и Тымбур покинули «Торпедо-БелАЗ»
02.07.2019 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Торпедо-БелАЗ» рассталось с тремя футболистами.
Контракты полузащитника Александра Котлярова, защитника Денниса Ольссона и голкипера Эмиля Тымбура расторгнуты по соглашению сторон.
В составе «Торпедо» Котляров провел шесть матчей, Ольссон поучаствовал в семи играх. Тымбур на поле в официальных играх не выходил.
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«Торпедо-БелАЗ» рассталось с тремя футболистами.
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