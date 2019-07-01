ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шведский голкипер Юнас Энрот вернулся в ХК "Динамо-Минск"

02.07.2019 16:04 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Шведский голкипер Юнас Энрот вернулся в ХК "Динамо-Минск"
Юнас Энрот. Фото из архива

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский голкипер Юнас Энрот снова будет выступать в составе ХК "Динамо-Минск". С ним заключен контракт на следующий сезон. Такая информация размещена на официальном сайте динамовцев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Юнас Энрот играл в составе "зубров" с 2017 года, в конце прошлого сезона чемпионата КХЛ он перебрался в шведский "Эребру", а затем отправился с национальной сборной Швеции на чемпионат мира в Словакии.

В составе минского "Динамо" Юнас Энрот, которому недавно исполнился 31 год, провел 104 матча, в которых отразил 91,8% бросков. Оба предыдущих сезона минские болельщики признавали шведского голкипера лучшим игроком в составе "зубров".

Подготовку к своему 12-му сезону в Континентальной хоккейной лиге динамовцы начнут под руководством канадского специалиста Крэйга Вудкрофта, ассистентом которого будет известный белорусский форвард Михаил Грабовский. Первый сбор "зубры" проведут в середине июля в Пинске, после чего отправятся на турнир в Нижний Новгород (7-11 августа). Затем они выступят в розыгрыше Кубка Беларуси, который пройдет 17-18 августа в Орше, а с 20 по 25 августа в Риге сыграют в Кубке Латвийских железных дорог.

Очередной сезон КХЛ стартует 1 сентября, в регулярном чемпионате примут участие 24 команды, которые традиционно разделены на Западную и Восточную конференции. Минские динамовцы выступят на Западе в дивизионе Тарасова. В прошлом сезоне КХЛ "зубры" сыграли неудачно, заняв 11-е место в Западной конференции и не попав в плей-офф второй раз подряд.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский голкипер Юнас Энрот снова будет выступать в составе ХК "Динамо-Минск". С ним заключен контракт на следующий сезон. Такая...
 
Новости дня
Новости спорта
 
3 июля состоится выставочный матч ветеранов «Молодечно» и БАТЭ. В матче сыграют Ковалевич, Маковский, Скрипченко, Савостиков, Пудышев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика