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Ветераны «Молодечно» и БАТЭ проведут товарищеский матч 3 июля

02.07.2019 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

Матч посвящен сразу нескольким знаменательным датам: 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 70-летию дебюта молодечненцев в чемпионате БССР и 20-летию первой победы нашего клуба в отечественном элитном дивизионе.

На поле выйдут такие заслуженные мастера, как Александр Федорович, Владимир Невинский, Евгений Лошанков, Александр Арзамасцев, Вадим Скрипченко, Дмитрий Акулич, Артем Гончарик, Юрий Тихомиров, Виталий Рогожкин, Александр Баранов, Александр Лисовский, Юрий Дорошкевич, Андрей Диваков, Кирилл Савостиков, Валерий Тарасенко, Дмитрий Молош, Юрий Пудышев. А у руля «команды-мечты» станут известнейшие специалисты Юрий Пунтус и Игорь Криушенко, золотыми буквами вписавшие свои фамилии в историю ФК БАТЭ.

Встречу примет городской стадион в Молодечно. Начало в 17:00.

https://vborisove.by/archives/48648

 
 
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В среду, 3 июля, состоится товарищеский поединок ветеранских команд «Молодечно» и БАТЭ.
 
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3 июля состоится выставочный матч ветеранов «Молодечно» и БАТЭ. В матче сыграют Ковалевич, Маковский, Скрипченко, Савостиков, Пудышев
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