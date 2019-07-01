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Организатор фестивальной зоны Европейских игр: «Обещали 100 тысяч туристов, а приехало только пять тысяч»
02.07.2019 18:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Один из организаторов фестивальной зоны Европейских игр Дмитрий в интервью
«Мне, как и арендаторам, обещали, что здесь будет 100 тысяч туристов, а приехало только пять тысяч. Мы готовили площадку на 10 тысяч каждый день, но по факту получилось, что в среднем было от тысячи до трех, в будни люди приходили только на вечерние концерты.
Мы оплатили гонорары всех артистов, звук, сцену, охрану, аренду парка, клининг и понесли огромные потери. Мы в самом расстроенном состоянии по поводу мероприятия. Нам государство не выделило ни копейки, более того, мы еще должны заплатить достаточно существенный платеж государству за эту зону. Затраты арендаторов на сегодняшний день составляют только 5% от общей стоимости фестиваля», – сказал Дмитрий.
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Организатор фестивальной зоны Европейских игр: «Обещали 100 тысяч туристов, а приехало только пять тысяч»
Один из организаторов фестивальной зоны Европейских игр Дмитрий в интервью TUT.BY рассказал об убытках.
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