|
Сербский полузащитник Пейович перешел в минское «Динамо»
02.07.2019 19:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сербский полузащитник Александар Пейович перешел в минское «Динамо», сообщает
В прошлом сезоне провел 32 матча в сербской высшей лиге в составе «Младость Лучани», забил 13 голов. Подробную статистику 28-летнего футболиста смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сербский полузащитник Александар Пейович перешел в минское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)