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Сербский полузащитник Пейович перешел в минское «Динамо»

02.07.2019 19:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сербский полузащитник Александар Пейович перешел в минское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне провел 32 матча в сербской высшей лиге в составе «Младость Лучани», забил 13 голов. Подробную статистику 28-летнего футболиста смотрите здесь.

Сербский полузащитник Пейович перешел в минское «Динамо»

 
 
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Сербский полузащитник Александар Пейович перешел в минское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
 
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