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Андрей Сацункевич: «Кажется, люди просто поставили перед собой задачу убрать тренерский штаб сборной Беларуси»
02.07.2019 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-тренер вратарей сборной Беларуси Андрей Сацункевич рассказал о том, как в национальной команде сменился тренерский штаб.
– Как узнали об увольнении?
– Из прессы.
– Да ладно?! Как-то странно и не верится, чтобы тренер сборной узнал о своем увольнении из интернета.
– А вот у некоторых людей, наверное, другое мнение. Тренерский штаб сборной вызвали в федерацию и объявили, что расходимся по обоюдному соглашению. Меня там не было, и меня никто из федерации не приглашал. Когда прочитал новость, позвонил Игорю Николаевичу, он сначала трубку не снял, но потом ответил. Из руководства АБФФ никто не набирал.
– Для Криушенко подобное решение боссов федерации стало неожиданным?
– Думаю, он подсознательно все понимал. Тем более тут такая ситуация. Люди, которые сейчас руководят федерацией, а я имею в виду Базанова и Вергейчика, Криушенко не принимали на работу в качестве главного тренера, и это не их человек. Предположу, что к этому все шло. Даже если бы мы сейчас играли не с Германией, а с Эстонией, Северной Ирландией и взяли шесть очков, то увольнение все равно было бы делом времени. Может, и до сентября не дали бы доработать. Мне кажется, люди просто поставили перед собой задачу убрать тренерский штаб.
Тут еще один вопрос. Пришли функционеры, возглавили федерацию, и начинать работу с увольнения главного, на мой взгляд, не совсем правильно. Но это лично мое мнение, а они пускай поступают так, как хотят. Это их дело, – сказал Сацункевич.
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Андрей Сацункевич: «Кажется, люди просто поставили перед собой задачу убрать тренерский штаб сборной Беларуси»
Экс-тренер вратарей сборной Беларуси Андрей Сацункевич рассказал о том, как в национальной команде сменился тренерский штаб.
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