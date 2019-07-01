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Андрей Сацункевич: «Кажется, люди просто поставили перед собой задачу убрать тренерский штаб сборной Беларуси»

02.07.2019 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер вратарей сборной Беларуси Андрей Сацункевич рассказал о том, как в национальной команде сменился тренерский штаб.

– Как узнали об увольнении?

– Из прессы.

– Да ладно?! Как-то странно и не верится, чтобы тренер сборной узнал о своем увольнении из интернета.

– А вот у некоторых людей, наверное, другое мнение. Тренерский штаб сборной вызвали в федерацию и объявили, что расходимся по обоюдному соглашению. Меня там не было, и меня никто из федерации не приглашал. Когда прочитал новость, позвонил Игорю Николаевичу, он сначала трубку не снял, но потом ответил. Из руководства АБФФ никто не набирал.

– Для Криушенко подобное решение боссов федерации стало неожиданным?

– Думаю, он подсознательно все понимал. Тем более тут такая ситуация. Люди, которые сейчас руководят федерацией, а я имею в виду Базанова и Вергейчика, Криушенко не принимали на работу в качестве главного тренера, и это не их человек. Предположу, что к этому все шло. Даже если бы мы сейчас играли не с Германией, а с Эстонией, Северной Ирландией и взяли шесть очков, то увольнение все равно было бы делом времени. Может, и до сентября не дали бы доработать. Мне кажется, люди просто поставили перед собой задачу убрать тренерский штаб.

Тут еще один вопрос. Пришли функционеры, возглавили федерацию, и начинать работу с увольнения главного, на мой взгляд, не совсем правильно. Но это лично мое мнение, а они пускай поступают так, как хотят. Это их дело, – сказал Сацункевич.

«Вообще не понимаю тех, кто голосовал за Базанова. Чем люди думали?» Он 11 лет тренировал вратарей в сборной и теперь подводит итоги

 
Теги: Новости
 
 
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Экс-тренер вратарей сборной Беларуси Андрей Сацункевич рассказал о том, как в национальной команде сменился тренерский штаб.
 
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