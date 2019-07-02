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Андрей Сацункевич: «Хотелось бы, чтобы председателем АБФФ стал Кутузов. Футболом должен руководить футболист»
02.07.2019 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-тренер вратарей сборной Беларуси Андрей Сацункевич поделился мнением о том, кто должен был возглавить
– Штанге признавался, что Невыглас – самый топовый футбольный функционер, с которым ему довелось работать. А что вы скажете о нем?
–- Нет, ну он хороший руководитель. Мне кажется, был на своем месте. Еще до того, как стать председателем федерации, он собирал информацию, чтобы быть в курсе всех дел, а потом уже принял решение. Всегда мог выслушать и найти время, чтобы поговорить. Шел Штанге навстречу во многих вопросах.
Что касается недавних выборов, мне бы хотелось, чтобы председателем стал Кутузов. Футболом должен руководить футболист. Да, все в своей жизни допускают ошибки, но шанс Виталию можно было бы дать. А так получается, что нашим футболом руководят то военные, то летчики, но только не футболисты. Для меня это непонятно, – сказал Сацункевич.
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Андрей Сацункевич: «Хотелось бы, чтобы председателем АБФФ стал Кутузов. Футболом должен руководить футболист»
Экс-тренер вратарей сборной Беларуси Андрей Сацункевич поделился мнением о том, кто должен был возглавить АБФФ вместо Владимира Базанова.
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