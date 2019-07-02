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Рудик перешел в «Городею»

02.07.2019 23:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Филипп Рудик перешел в «Городею», сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 1 ассист в 4 матчах чемпионата Беларуси за «Неман». 19 июня игрок покинул гродненскую команду.

Подробную статистику 32-летнего футболиста смотрите здесь.

Рудик перешел в «Городею»

 
 
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Полузащитник Филипп Рудик перешел в «Городею», сообщает пресс-служба клуба.
 
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