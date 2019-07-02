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Рудик перешел в «Городею»
02.07.2019 23:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник Филипп Рудик перешел в «Городею», сообщает
В нынешнем сезоне на счету полузащитника 1 ассист в 4 матчах чемпионата Беларуси за «Неман». 19 июня игрок покинул гродненскую команду.
Подробную статистику 32-летнего футболиста смотрите
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Полузащитник Филипп Рудик перешел в «Городею», сообщает пресс-служба клуба.
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