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Роман Пилипчук: «Уверен, что в будущем увидим достойную сборную Беларуси»

02.07.2019 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук порассуждал о проблемах белорусского футбола.

– Если в целом говорить о белорусском футболе, то сборная неудачно провела последние матчи, нет нового Александра Глеба, вспышки БАТЭ в Лиге чемпионов и яркие победы над «Баварией» – в далеком прошлом. Как можно в целом описать проблему белорусского футбола?

– Думаю, что тренеры, которые там есть и руководители, которые управляют белорусским футболом разберутся в этом аспекте и уверен, что в будущем увидим достойную сборную Беларуси. Потому что есть хорошие и достойные тренеры. Тот же Гончаренко, который работает в премьер-лиге и с ЦСКА добивается очень хороших результатов. Надеюсь, что скоро мы в чемпионате Беларуси увидим достаточно хорошие команды и сборную страны, – заявил Пилипчук.

 
 
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Экс-главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук порассуждал о проблемах белорусского футбола.
 
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