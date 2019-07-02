Роман Пилипчук: «Уверен, что в будущем увидим достойную сборную Беларуси»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер минского «Динамо» порассуждал о проблемах белорусского футбола.

– Если в целом говорить о белорусском футболе, то сборная неудачно провела последние матчи, нет нового Александра Глеба, вспышки БАТЭ в Лиге чемпионов и яркие победы над «Баварией» – в далеком прошлом. Как можно в целом описать проблему белорусского футбола?

– Думаю, что тренеры, которые там есть и руководители, которые управляют белорусским футболом разберутся в этом аспекте и уверен, что в будущем увидим достойную сборную Беларуси. Потому что есть хорошие и достойные тренеры. Тот же Гончаренко, который работает в премьер-лиге и с ЦСКА добивается очень хороших результатов. Надеюсь, что скоро мы в чемпионате Беларуси увидим достаточно хорошие команды и сборную страны, – заявил Пилипчук.