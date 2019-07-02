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Роман Пилипчук: «Уверен, что в будущем увидим достойную сборную Беларуси»
02.07.2019 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-главный тренер минского «Динамо»
– Если в целом говорить о белорусском футболе, то сборная неудачно провела последние матчи, нет нового Александра Глеба, вспышки БАТЭ в Лиге чемпионов и яркие победы над «Баварией» – в далеком прошлом. Как можно в целом описать проблему белорусского футбола?
– Думаю, что тренеры, которые там есть и руководители, которые управляют белорусским футболом разберутся в этом аспекте и уверен, что в будущем увидим достойную сборную Беларуси. Потому что есть хорошие и достойные тренеры. Тот же Гончаренко, который работает в премьер-лиге и с ЦСКА добивается очень хороших результатов. Надеюсь, что скоро мы в чемпионате Беларуси увидим достаточно хорошие команды и сборную страны, – заявил Пилипчук.
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Экс-главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук порассуждал о проблемах белорусского футбола.
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