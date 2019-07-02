Бэйлен о назначении Вудкрофта: «Не хотелось бы говорить о решениях руководства динамовцев. Но вообще – да, был удивлен»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен прокомментировал назначение Крэйга Вудкрофта главным тренером минского .

– Как тебе работалось с Андреем Сидоренко? Хочешь, чтобы он оставался главным тренером?

– Очень понравилось играть под его руководством. По-моему, он отлично готовил команду к матчам, горел желанием вернуть сборную в топ-дивизион и доверял игрокам. Надеюсь, он продолжит возглавлять команду и на следующих чемпионатах!

– Тебе мешает в сборной языковой барьер?

– Не особенно. Я немного понимаю разговорный русский. А если необходимо, Евенко, Сушко, Шарангович и Бокун всегда были готовы помочь с переводом. Ребята очень старались, чтобы я комфортно ощущал себя в раздевалке.

– Владимир Бережков сказал, что твои родители уже забронировали отель в Швейцарии на следующую весну. Значит, ты в сборную точно приедешь?

– Ну это зависит от того, кто будет тренировать команду – а еще, конечно, от моего здоровья и семьи. Но сейчас – да, планирую выступить за Беларусь следующей весной.

– Минское «Динамо» возглавил твой «друг» Крэйг Вудкрофт. Тебя это удивило?

– Не хотелось бы говорить о решениях руководства динамовцев, так как я не в команде… Но вообще я бы сказал – да, был удивлен, – сказал Бэйлен.