|
Бэйлен о назначении Вудкрофта: «Не хотелось бы говорить о решениях руководства динамовцев. Но вообще – да, был удивлен»
02.07.2019 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен прокомментировал назначение Крэйга Вудкрофта главным тренером минского
– Как тебе работалось с Андреем Сидоренко? Хочешь, чтобы он оставался главным тренером?
– Очень понравилось играть под его руководством. По-моему, он отлично готовил команду к матчам, горел желанием вернуть сборную в топ-дивизион и доверял игрокам. Надеюсь, он продолжит возглавлять команду и на следующих чемпионатах!
– Тебе мешает в сборной языковой барьер?
– Не особенно. Я немного понимаю разговорный русский. А если необходимо, Евенко, Сушко, Шарангович и Бокун всегда были готовы помочь с переводом. Ребята очень старались, чтобы я комфортно ощущал себя в раздевалке.
– Владимир Бережков сказал, что твои родители уже забронировали отель в Швейцарии на следующую весну. Значит, ты в сборную точно приедешь?
– Ну это зависит от того, кто будет тренировать команду – а еще, конечно, от моего здоровья и семьи. Но сейчас – да, планирую выступить за Беларусь следующей весной.
– Минское «Динамо» возглавил твой «друг» Крэйг Вудкрофт. Тебя это удивило?
– Не хотелось бы говорить о решениях руководства динамовцев, так как я не в команде… Но вообще я бы сказал – да, был удивлен, – сказал Бэйлен.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бэйлен о назначении Вудкрофта: «Не хотелось бы говорить о решениях руководства динамовцев. Но вообще – да, был удивлен»
Защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен прокомментировал назначение Крэйга Вудкрофта главным тренером минского «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)