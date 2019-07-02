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Аргентина продлила серию без титулов до 26 лет

03.07.2019 08:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Аргентины проиграла Бразилии (0:2) в 1/2 финала Кубка Америки.

«Альбиселесте» продлили свою антирекордную серию без титулов до 26 лет.

Последний раз Аргентина выигрывала турнир (Кубок Америки) в 1993 году.

Вторая худшая бестрофейная серия команды длилась 19 лет – с 1959 по 1978 год.

В матче за третье место на Кубке Америки-2019 Аргентина сыграет с проигравшим в полуфинале Чили – Перу.

 
 
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Сборная Аргентины проиграла Бразилии (0:2) в 1/2 финала Кубка Америки.
 
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