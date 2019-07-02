Аргентина продлила серию без титулов до 26 лет

Источник материала: Tribuna.com

Сборная Аргентины проиграла Бразилии (0:2) в 1/2 финала Кубка Америки.

«Альбиселесте» продлили свою антирекордную серию без титулов до 26 лет.

Последний раз Аргентина выигрывала турнир (Кубок Америки) в 1993 году.

Вторая худшая бестрофейная серия команды длилась 19 лет – с 1959 по 1978 год.

В матче за третье место на Кубке Америки-2019 Аргентина сыграет с проигравшим в полуфинале Чили – Перу.