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Аргентина продлила серию без титулов до 26 лет
03.07.2019 08:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная Аргентины проиграла Бразилии (0:2) в 1/2 финала Кубка Америки.
«Альбиселесте» продлили свою антирекордную серию без титулов до 26 лет.
Последний раз Аргентина выигрывала турнир (Кубок Америки) в 1993 году.
Вторая худшая бестрофейная серия команды длилась 19 лет – с 1959 по 1978 год.
В матче за третье место на Кубке Америки-2019 Аргентина сыграет с проигравшим в полуфинале Чили – Перу.
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Сборная Аргентины проиграла Бразилии (0:2) в 1/2 финала Кубка Америки.
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