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Уимблдон. 1-й круг. Саснович, Соболенко, Азаренко и Морозова стартуют в парном разряде

03.07.2019 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В первом круге парного разряда «Уимблдона» стартуют четыре белорусские теннисистки.

Арина Соболенко (Беларусь, 11 WTA) и Элиза Мертенс (Бельгия, 21 WTA) сыграют с Корнелией Листер (Швеция, 538 WTA) и Нателой Дзаламидзе (Россия); Виктория Азаренко (Беларусь, 40 WTA) и Эшли Барти (Австралия, 1 WTA) – с Лидией Морозовой (Беларусь) и Сторм Сандерс (Австралия); Александра Саснович (Беларусь, 36 WTA) и Леся Цуренко (Украина) – с Тимеа Бачински (Швейцария, 91 WTA) и Бернардой Пера (США, 90 WTA).

Уимблдон

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Корнелия Эмили Листер (Швеция) / Натела Дзаламидзе (Россия)  Элиза Мертенс (Бельгия) / Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
3 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Сторм Сандерс (Австралия) / Лидия Морозова (Беларусь)  Виктория Азаренко (Беларусь) / Эшли Барти (Австралия)
Дата проведения
3 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Тимеа Бачински (Швейцария) / Бернарда Пера (США)  Леся Цуренко (Украина) / Александра Саснович (Беларусь)
Дата проведения
3 июля, 17.30
Онлайн матча
 
 
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В первом круге парного разряда «Уимблдона» стартуют четыре белорусские теннисистки.
 
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