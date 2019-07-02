Уимблдон. 1-й круг. Саснович, Соболенко, Азаренко и Морозова стартуют в парном разряде

Источник материала: Tribuna.com

В первом круге парного разряда «Уимблдона» стартуют четыре белорусские теннисистки.

Арина Соболенко (Беларусь, 11 WTA) и Элиза Мертенс (Бельгия, 21 WTA) сыграют с Корнелией Листер (Швеция, 538 WTA) и Нателой Дзаламидзе (Россия); Виктория Азаренко (Беларусь, 40 WTA) и Эшли Барти (Австралия, 1 WTA) – с Лидией Морозовой (Беларусь) и Сторм Сандерс (Австралия); Александра Саснович (Беларусь, 36 WTA) и Леся Цуренко (Украина) – с Тимеа Бачински (Швейцария, 91 WTA) и Бернардой Пера (США, 90 WTA).

Уимблдон

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг