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Лионель Скалони: «Аргентина заслужила выйти в финал. Мы превзошли Бразилию»

03.07.2019 10:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о поражении от Бразилии в полуфинале Кубка Америки (0:2).

«Аргентина была той командой, которая заслужила выйти в финал. Мы превосходили сборную Бразилии.

Мы показали, что эта команда как никто другой ощущает [важность] этой футболки. Мы создали хороший имидж для нашей национальной команды и хорошую платформу для дальнейшего движения вперед.

Не думаю, что сейчас подходящий момент для обсуждения моего будущего. Это меньшее из моих беспокойств сейчас. Я хочу быть с игроками и разделить с ними этот тяжелый момент», – сказал Скалони.

 
 
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о поражении от Бразилии в полуфинале Кубка Америки (0:2).
 
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