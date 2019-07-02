Лионель Скалони: «Аргентина заслужила выйти в финал. Мы превзошли Бразилию»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о поражении от Бразилии в полуфинале Кубка Америки (0:2).

«Аргентина была той командой, которая заслужила выйти в финал. Мы превосходили сборную Бразилии.

Мы показали, что эта команда как никто другой ощущает [важность] этой футболки. Мы создали хороший имидж для нашей национальной команды и хорошую платформу для дальнейшего движения вперед.

Не думаю, что сейчас подходящий момент для обсуждения моего будущего. Это меньшее из моих беспокойств сейчас. Я хочу быть с игроками и разделить с ними этот тяжелый момент», – сказал Скалони.