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Сегодня стартует 30-я Всемирная летняя Универсиада. Беларусь представят 43 спортсмена

03.07.2019 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

30-я Всемирная летняя Универсиада стартует сегодня в Неаполе, сообщает БЕЛТА.

Всего в Италии выступят 43 белорусских студента-спортсмена. Они посоревнуются за медали в легкой атлетике, художественной гимнастике, дзюдо, теннисе, плавании, спортивной гимнастике, фехтовании и таэквондо. Капитаном команды Беларуси является студент Белорусского государственного университета физической культуры Виктор Трус.

Участие в летней Универсиаде примут около 8 тысяч атлетов из 170 стран мира. Всего будет разыграно 222 комплекта медалей. Завершится студенческий форум 14 июля. На прошлой летней Универсиаде в Тайбэе белорусские спортсмены завоевали 9 наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

 
 
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30-я Всемирная летняя Универсиада стартует сегодня в Неаполе, сообщает БЕЛТА.
 
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