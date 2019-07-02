Сегодня стартует 30-я Всемирная летняя Универсиада. Беларусь представят 43 спортсмена

Источник материала: Tribuna.com

30-я Всемирная летняя Универсиада стартует сегодня в Неаполе, сообщает БЕЛТА.

Всего в Италии выступят 43 белорусских студента-спортсмена. Они посоревнуются за медали в легкой атлетике, художественной гимнастике, дзюдо, теннисе, плавании, спортивной гимнастике, фехтовании и таэквондо. Капитаном команды Беларуси является студент Белорусского государственного университета физической культуры Виктор Трус.

Участие в летней Универсиаде примут около 8 тысяч атлетов из 170 стран мира. Всего будет разыграно 222 комплекта медалей. Завершится студенческий форум 14 июля. На прошлой летней Универсиаде в Тайбэе белорусские спортсмены завоевали 9 наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.