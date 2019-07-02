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Вайтюховский о Печенине: «Когда прочитал интервью Алексея Баги, набрал ему. Он передал свои извинения»
03.07.2019 13:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор
«Расскажите-ка мне, какие хорошие деньги предлагали за Печенина. Я-то знаю, но мне интересно, откуда у вас такая информация? Уже не раз говорил вашим коллегам, что пишут бред.
При всем моем уважении, когда прочитал интервью Алексея Баги, набрал ему. Он передал свои извинения и сказал, что его неправильно поняли. На этом предлагаю закончить тему, не стану комментировать какие-то сплетни. А что касается игры
Напомним, в январе в интервью «Прессболу» главный тренер БАТЭ Алексей Бага
Зимой БАТЭ и Брест давали «Витебску» больше 100 тысяч долларов за Печенина. Как сейчас играет этот футболист?
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Вайтюховский о Печенине: «Когда прочитал интервью Алексея Баги, набрал ему. Он передал свои извинения»
Директор «Витебска» Николай Вайтюховский прокомментировал информацию об зимнем интересе БАТЭ к Кириллу Печенину.
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