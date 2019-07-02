Вайтюховский о Печенине: «Когда прочитал интервью Алексея Баги, набрал ему. Он передал свои извинения»

Источник материала: Tribuna.com

Директор Николай Вайтюховский прокомментировал информацию об зимнем интересе БАТЭ к Кириллу Печенину.

«Расскажите-ка мне, какие хорошие деньги предлагали за Печенина. Я-то знаю, но мне интересно, откуда у вас такая информация? Уже не раз говорил вашим коллегам, что пишут бред.

При всем моем уважении, когда прочитал интервью Алексея Баги, набрал ему. Он передал свои извинения и сказал, что его неправильно поняли. На этом предлагаю закончить тему, не стану комментировать какие-то сплетни. А что касается игры , я ведь не тренер, чтобы давать оценку. Спросите лучше у Сергея Михайловича. Моя задача – договориться об условиях контракта. Доволен ли я, что сохранили парня? Да», – сказал Вайтюховский.

Напомним, в январе в интервью «Прессболу» главный тренер БАТЭ Алексей Бага сказал , что «Витебск» хотел за трансфер Печенина более 300 тыс долларов.

Зимой БАТЭ и Брест давали «Витебску» больше 100 тысяч долларов за Печенина. Как сейчас играет этот футболист?