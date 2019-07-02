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Азаренко выиграла 12 геймов подряд в матче с Томлянович

03.07.2019 14:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко на «Уимблдоне» обыграла австралийку Айлу Томлянович – 6:2, 6:0. Азаренко проиграла первые два гейма матча, после чего взяла 12 подряд.

Матч продолжался чуть больше часа, Азаренко выполнила 15 виннерсов при 12 невынужденных ошибках. У Томлянович – 7 ударов навылет и 20 ошибок.

«Уимблдон» – самый успешный «Большой шлем» для Азаренко в этом сезоне. Она вышла в третий круг, а до этого в Австралии проиграла в первом, а в Париже – во втором.

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