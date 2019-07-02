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Дарья Домрачева: «Европейские игры вызывали гордость за то, что Минск справился с проведением такого грандиозного турнира»

03.07.2019 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева поделилась мнением о Европейских играх.

«II Европейские игры вызывали гордость за то, что Минск справился с проведением такого грандиозного турнира, притом состязания прошли на превосходном уровне. Очень здорово, что игры приехали к нам, в Беларусь.

Я рада, что мне удалось стать частичкой мультиспортивного форума. Момент, когда я зажигала огонь II Европейских игр, останется со мной на всю жизнь», – сказала Домрачева.

 
Теги: Минск
 
 
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева поделилась мнением о Европейских играх.
 
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