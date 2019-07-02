|
Дарья Домрачева: «Европейские игры вызывали гордость за то, что Минск справился с проведением такого грандиозного турнира»
03.07.2019 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева поделилась мнением о Европейских играх.
«II Европейские игры вызывали гордость за то, что Минск справился с проведением такого грандиозного турнира, притом состязания прошли на превосходном уровне. Очень здорово, что игры приехали к нам, в Беларусь.
Я рада, что мне удалось стать частичкой мультиспортивного форума. Момент, когда я зажигала огонь II Европейских игр, останется со мной на всю жизнь», – сказала Домрачева.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дарья Домрачева: «Европейские игры вызывали гордость за то, что Минск справился с проведением такого грандиозного турнира»
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева поделилась мнением о Европейских играх.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)