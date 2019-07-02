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«МЮ» предложил Де Хеа контракт с зарплатой более 350 тысяч фунтов в неделю
03.07.2019 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с вратарем Давидом Де Хеа.
Английский клуб предложил 28-летнему голкиперу новый пятилетний договор с зарплатой свыше 350 тысяч фунтов в неделю.
По условиям нынешнего соглашения испанец получает 200 тысяч неделю. Срок контракта истекает следующим летом, и в «МЮ» опасаются, что игрок может уйти через год свободным агентом.
Де Хеа считает, что заслуживает зарабатывать на уровне самого высокооплачиваемого футболиста «Юнайтед» Алексиса Санчеса, который получает порядка 390 тысяч фунтов в неделю.
В случае, если стороны все же заключат договор с недельной зарплатой 350 тысяч фунтов, Де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире.
На этой неделе «МЮ»
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«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с вратарем Давидом Де Хеа.
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