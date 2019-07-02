ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«МЮ» предложил Де Хеа контракт с зарплатой более 350 тысяч фунтов в неделю

03.07.2019 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с вратарем Давидом Де Хеа.

Английский клуб предложил 28-летнему голкиперу новый пятилетний договор с зарплатой свыше 350 тысяч фунтов в неделю.

По условиям нынешнего соглашения испанец получает 200 тысяч неделю. Срок контракта истекает следующим летом, и в «МЮ» опасаются, что игрок может уйти через год свободным агентом.

Де Хеа считает, что заслуживает зарабатывать на уровне самого высокооплачиваемого футболиста «Юнайтед» Алексиса Санчеса, который получает порядка 390 тысяч фунтов в неделю.

В случае, если стороны все же заключат договор с недельной зарплатой 350 тысяч фунтов, Де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире.

На этой неделе «МЮ» продлил контракт с форвардом Маркусом Рэшфордом, который будет получать 300 тысяч фунтов в неделю, учитывая бонусы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с вратарем Давидом Де Хеа.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Чили и Перу забьют друг другу – 2,22!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика