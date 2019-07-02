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Азаренко сыграет с Халеп в третьем круге «Уимблдона»
03.07.2019 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Виктория Азаренко во втором круге «Уимблдона» обыграла австралийку Айлу Томлянович – 6:2, 6:0.
В следующем раунде белоруска сыграет против Симоны Халеп (7, WTA). Сегодня румынская теннисистка победила свою соотечественницу Михаэлу Бузарнеску (6:3, 4:6, 6:2). Матч продолжался один час и 52 минуты.
Напомним, что в первом круге Халеп одолела Александру Саснович – 6:4, 7:5.
Матч между Азаренко и Халеп состоится 5 июля. Игра ориентировочно начнется в 13:00.
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Виктория Азаренко во втором круге «Уимблдона» обыграла австралийку Айлу Томлянович – 6:2, 6:0.
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