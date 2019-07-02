Азаренко сыграет с Халеп в третьем круге «Уимблдона»

Источник материала: Tribuna.com

Виктория Азаренко во втором круге «Уимблдона» обыграла австралийку Айлу Томлянович – 6:2, 6:0.

В следующем раунде белоруска сыграет против Симоны Халеп (7, WTA). Сегодня румынская теннисистка победила свою соотечественницу Михаэлу Бузарнеску (6:3, 4:6, 6:2). Матч продолжался один час и 52 минуты.

Напомним, что в первом круге Халеп одолела Александру Саснович – 6:4, 7:5.

Матч между Азаренко и Халеп состоится 5 июля. Игра ориентировочно начнется в 13:00.