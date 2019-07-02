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25 тысяч иностранных болельщиков купили билеты на Европейские игры в Минске
03.07.2019 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда «Дирекция ІІ Европейских игр» Алексей Богданович сообщил, что 25 тысяч иностранных болельщиков купили билеты на мероприятие.
- Чего не хватало на Европейских играх?
– Хороший вопрос. Событие действительно яркое. Хотелось, может быть, немного больше болельщиков. Но я не сказал бы, что было их мало. По нашим прогнозам, мы превзошли наши ожидания. Сегодня общался с отделом по билетной программе, и сейчас мы будем подводить итоги, сколько билетов было продано. Это будет чистая статистика. Тот факт, что больше 25 тысяч иностранных болельщиков купили билеты, тоже заслуживает внимания, – сказал Богданович в эфире
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Начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда «Дирекция ІІ Европейских игр» Алексей Богданович сообщил, что 25 тысяч иностранных...
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