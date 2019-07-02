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Виктория Азаренко: «Пробиться на мировой уровень оттуда, откуда я родом, было практически невозможно»

03.07.2019 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, во втором круге «Уимблдона» разгромившая Айлу Томлянович 6:2, 6:0, впервые в сезоне вышла в третий круг «Шлема», где встретится с Симоной Халеп.

«Она очень стабильна, и у нее все аспекты игры развиты. Она умный игрок, хорошо двигается, возвращает много мячей. Последние пару лет она очень стабильна. У нас с ней были интересные матчи, и она умеет играть на больших площадках, у нее есть «Шлем». Когда мы играли здесь в прошлый раз (в 2017-м Халеп выиграла 7:6, 6:2), у меня было много шансов, так что будет интересно встретиться снова. Мне нужно будет показать свой теннис. Когда я это делаю, становится неважно, с кем я играю. Для меня это лучший подход».

Двукратная чемпионка «Шлемов» ответила на вопрос, считает ли, что в своей жизни ради карьеры шла на жертвы.

«Шутите? У меня детства не было. Я не проводила время с семьей, не взрослела, как обычные дети, не ходила в школу каждый день. Но в то же время это открыло мне возможности, которые были мало у кого из детей, которые выросли там же, где я. Пробиться на мировой уровень оттуда, откуда я родом, было практически невозможно, так что я чувствую, что мне очень повезло, поэтому слово «жертва» тут не суперуместно. Да, я провела детство вне дома и в постоянных разъездах, но так я пришла к своей мечте и к жизни, в которой я занимаюсь любимым делом. Далеко не каждый может такое сказать».

Также 29-летняя белоруска рассказала, почему в этом году не играет на «Уимблдоне» в миксте после того, как в прошлом с Джейми Марреем дошла до финала.

«Ну мне Энди Маррей не предложил. Я немного обижена (улыбается). Я надеялась, что после нашего с Джейми финала я удостоюсь приглашения от Энди, но допустим (смеется). В прошлом году для меня было важно любое время на корте: в одиночке, паре, миксте, – чтобы снова войти в соревновательную колею, почувствовать этот адреналин. Не знаю, как это помогло моей игре на траве, но в целом, на том этапе карьеры мне просто нужны были матчи».

О перспективах дуэта Энди Маррея и Серены Уильямс Азаренко сказала:

«Ну удачи всем остальным. Их будет очень, очень сложно обыграть, если они оба отнесутся к этому серьезно. И посмотреть на них будет сплошным удовольствием. Исторический момент. Я обязательно посмотрю».

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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, во втором круге «Уимблдона» разгромившая Айлу Томлянович 6:2, 6:0, впервые в сезоне вышла в третий круг «Шлема», где...
 
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