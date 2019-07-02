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03.07.2019 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Атакующий полузащитник «Бенфики» Жоау Феликс продолжит карьеру в
Мадридский клуб анонсировал трансфер 19-летнего хавбека, опубликовав ролик в своем официальном твиттере.
Видео, на котором португалец ходит по залам Национального музея Прадо в Мадриде, заканчивается словами: «Добро пожаловать, Жоау Феликс! Совершенный талант».
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Платеж будет разбит на части. Сначала мадридцы заплатят 30 миллионов евро, потом еще 96 миллионов.
Ранее
На клубном уровне Феликс провел 87 матчей во всех турнирах, забил 34 гола, отдал 17 результативных передач и заработал 15 желтых карточек.
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