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03.07.2019 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Атакующий полузащитник «Бенфики» Жоау Феликс продолжит карьеру в «Атлетико».

Мадридский клуб анонсировал трансфер 19-летнего хавбека, опубликовав ролик в своем официальном твиттере.

Видео, на котором португалец ходит по залам Национального музея Прадо в Мадриде, заканчивается словами: «Добро пожаловать, Жоау Феликс! Совершенный талант».

«Бенфика» также подтвердила переход игрока, за которого «Атлетико» заплатит 126 миллионов евро.

Платеж будет разбит на части. Сначала мадридцы заплатят 30 миллионов евро, потом еще 96 миллионов.

«Бенфика» при этом получит суммарно 120 миллионов, а оставшиеся шесть миллионов – финансовые расходы.

Ранее стало известно, что Феликс подпишет со своим новым клубом 5-летний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон.

На клубном уровне Феликс провел 87 матчей во всех турнирах, забил 34 гола, отдал 17 результативных передач и заработал 15 желтых карточек.

«Атлетико» платит 126 млн за игрока с одним сезоном на взрослом уровне. Симеоне знает, что делает

 
 
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Атакующий полузащитник «Бенфики» Жоау Феликс продолжит карьеру в «Атлетико».
 
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