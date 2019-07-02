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Трансфер Феликса – 4-й самый дорогой в истории. Он побил рекорд Роналду среди португальцев
03.07.2019 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Бенфики» Жоау Феликс перешел в
Мадридский клуб заплатит за 19-летнего хавбека в общей сложности 126 миллионов евро, но
В связи с этим официально трансферную стоимость молодого португальца указывают как 120 миллионов евро.
Трансфер Феликса – четвертый в рейтинге самых дорогостоящих за всю историю футбола.
Больше него заплатили только за
Трансфер Коутиньо выше в рейтинге, потому что в сделку были включены различные бонусы, которые «Барса» должна выплачивать бывшему клубу бразильца «Ливерпулю» при выполнении определенных условий.
Также трансфер Феликса стал самым дорогим среди португальских футболистов. Новичок «Атлетико» побил рекорд
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Полузащитник «Бенфики» Жоау Феликс перешел в «Атлетико».
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