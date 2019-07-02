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Трансфер Феликса – 4-й самый дорогой в истории. Он побил рекорд Роналду среди португальцев

03.07.2019 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Бенфики» Жоау Феликс перешел в «Атлетико».

Мадридский клуб заплатит за 19-летнего хавбека в общей сложности 126 миллионов евро, но «Бенфика» получит только 120, а шесть миллионов составят финансовые расходы.

В связи с этим официально трансферную стоимость молодого португальца указывают как 120 миллионов евро.

Трансфер Феликса – четвертый в рейтинге самых дорогостоящих за всю историю футбола.

Больше него заплатили только за Неймара («ПСЖ», 222 млн евро), Килиана Мбаппе («ПСЖ», 180 млн) и Филиппе Коутиньо («Барселона», 120 млн).

Трансфер Коутиньо выше в рейтинге, потому что в сделку были включены различные бонусы, которые «Барса» должна выплачивать бывшему клубу бразильца «Ливерпулю» при выполнении определенных условий.

Также трансфер Феликса стал самым дорогим среди португальских футболистов. Новичок «Атлетико» побил рекорд Криштиану Роналду, которого «Ювентус» приобрел у «Реала» год назад за 117 миллионов евро.

«Атлетико» платит 126 млн за игрока с одним сезоном на взрослом уровне. Симеоне знает, что делает

 
 
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