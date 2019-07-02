Трансфер Феликса – 4-й самый дорогой в истории. Он побил рекорд Роналду среди португальцев

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Бенфики» Жоау Феликс перешел в .

Мадридский клуб заплатит за 19-летнего хавбека в общей сложности 126 миллионов евро, но получит только 120, а шесть миллионов составят финансовые расходы.

В связи с этим официально трансферную стоимость молодого португальца указывают как 120 миллионов евро.

Трансфер Феликса – четвертый в рейтинге самых дорогостоящих за всю историю футбола.

Больше него заплатили только за («ПСЖ», 222 млн евро), Килиана Мбаппе («ПСЖ», 180 млн) и («Барселона», 120 млн).

Трансфер Коутиньо выше в рейтинге, потому что в сделку были включены различные бонусы, которые «Барса» должна выплачивать бывшему клубу бразильца «Ливерпулю» при выполнении определенных условий.

Также трансфер Феликса стал самым дорогим среди португальских футболистов. Новичок «Атлетико» побил рекорд , которого «Ювентус» приобрел у «Реала» год назад за 117 миллионов евро.

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