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Суд не удовлетворил апелляцию компаний Чижа по минскому «Динамо»

03.07.2019 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Апелляционная инстанция экономического суда города Минска не удовлетворила жалобу ООО «Трайпл» и ООО «Раковский бровар».

По сообщению пресс-службы ВС, жалоба была подана на решение первой инстанции об удовлетворении заявленных исковых требований городских властей к «Динамо» Минск о признании недействительным решения о выпуске акций от 1999 года.

Напомним, 22 мая в экономическом суде Минска проходили слушания по иску главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к минскому «Динамо».

Суд удовлетворил иск об отмене решения ЗАО «Динамо» Минск о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года, когда «Трайпл», основным владельцем которого является Юрий Чиж, вошел в состав учредителей и получил 40 акций «Динамо».

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Теги: Минск
 
 
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Апелляционная инстанция экономического суда города Минска не удовлетворила жалобу ООО «Трайпл» и ООО «Раковский бровар».
 
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