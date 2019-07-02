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Суд не удовлетворил апелляцию компаний Чижа по минскому «Динамо»
03.07.2019 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Апелляционная инстанция экономического суда города Минска не удовлетворила жалобу ООО «Трайпл» и ООО «Раковский бровар».
По сообщению пресс-службы ВС, жалоба была подана на решение первой инстанции об удовлетворении заявленных исковых требований городских властей к «Динамо» Минск о признании недействительным решения о выпуске акций от 1999 года.
Напомним, 22 мая в экономическом суде Минска проходили слушания по иску главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к минскому «Динамо».
Суд удовлетворил иск об отмене решения ЗАО «Динамо» Минск о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года, когда «Трайпл», основным владельцем которого является Юрий Чиж, вошел в состав учредителей и получил 40 акций «Динамо».
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