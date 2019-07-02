Суд не удовлетворил апелляцию компаний Чижа по минскому «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Апелляционная инстанция экономического суда города Минска не удовлетворила жалобу ООО «Трайпл» и ООО «Раковский бровар».

По сообщению пресс-службы ВС, жалоба была подана на решение первой инстанции об удовлетворении заявленных исковых требований городских властей к «Динамо» Минск о признании недействительным решения о выпуске акций от 1999 года.

Напомним, 22 мая в экономическом суде Минска проходили слушания по иску главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к минскому «Динамо».

Суд удовлетворил иск об отмене решения ЗАО «Динамо» Минск о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года, когда «Трайпл», основным владельцем которого является Юрий Чиж, вошел в состав учредителей и получил 40 акций «Динамо».