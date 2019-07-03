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Уимблдон. Второй круг. Надаль сыграет с Кириосом, Рублев – с Куэрри, Федерер – с Кларком
04.07.2019 11:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во втором круге «Уимблдона» восьмикратный чемпион Роджер Федерер сыграет с Джеем Кларком, а двукратный Рафаэль Надаль – с Ником Кириосом, которому проиграл на этом турнире в 2014-м.
Начало матчей на Центральном и первом кортах – 15:00, на остальных – 13:00.
Результаты первых матчей второго круга
Сетка турнира
Уимблдон
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
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Во втором круге «Уимблдона» Андрей Рублев сыграет с полуфиналистом-2017 Сэмом Куэрри, восьмикратный чемпион Роджер Федерер – с Джеем Кларком, а двукратный Рафаэль...
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