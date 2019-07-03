ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уимблдон. Второй круг. Надаль сыграет с Кириосом, Рублев – с Куэрри, Федерер – с Кларком

04.07.2019 11:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Во втором круге «Уимблдона» восьмикратный чемпион Роджер Федерер сыграет с Джеем Кларком, а двукратный Рафаэль Надаль – с Ником Кириосом, которому проиграл на этом турнире в 2014-м.

Начало матчей на Центральном и первом кортах – 15:00, на остальных – 13:00.

Результаты первых матчей второго круга здесь.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Сэм Куэрри (США)  Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
4 июля, 13.00
Онлайн матча

Джей Кларк (Великобритания)  Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
4 июля, 16.30
Онлайн матча

Ник Кириос (Австралия)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
4 июля, 18.30
Онлайн матча

Кеи Нисикори (Япония)  Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
4 июля, 15.00
Онлайн матча

Михаил Кукушкин (Казахстан)  Джон Изнер (США)
Дата проведения
4 июля, 14.30
Онлайн матча

Мартон Фучович (Венгрия)  Фабио Фоньини (Италия)
Дата проведения
4 июля, 16.30
Онлайн матча

Марин Чилич (Хорватия)  Жоао Соуза (Португалия)
Дата проведения
4 июля, 14.30
Онлайн матча

Маттео Берреттини (Италия)  Маркос Багдатис (Кипр)
Дата проведения
4 июля, 18.00
Онлайн матча

 

Дэн Эванс (Великобритания)  Николоз Басилашвили (Грузия)
Дата проведения
4 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Жиль Симон (Франция)  Теннис Сандгрен (США)
Дата проведения
4 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Стив Джонсон (США)  Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
4 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Доминик Кепфер (Германия)  Диего Шварцман (Аргентина)
Дата проведения
4 июля, 18.00
Онлайн матча

 

Люка Пуй (Франция)  Грегуар Баррере (Франция)
Дата проведения
4 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Джон Миллман (Австралия)  Ласло Дьере (Сербия)
Дата проведения
4 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Ян-Леннард Штруфф (Германия)  Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
4 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Ричардас Беранкис (Литва)  Жо-Вильфред Тсонга (Франция)
Дата проведения
4 июля, 16.00
Онлайн матча

Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты «Уимблдона» – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во втором круге «Уимблдона» Андрей Рублев сыграет с полуфиналистом-2017 Сэмом Куэрри, восьмикратный чемпион Роджер Федерер – с Джеем Кларком, а двукратный Рафаэль...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Валерий Бохно вернулся в «Гранит» и будет исполнять обязанности главного тренера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика