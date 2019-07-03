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Регбист, отстраненный за поддержку протестующих в Грузии: «Это не политический жест и не ответ на российско-грузинскую ссору»

04.07.2019 11:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Грузинский регбист московской «Славы» Реваз Бродзели заявил, что жест в поддержку протестующих в Тбилиси не являлся политическим.

Накануне стало известно, что клуб исключил Бродзели и Сабу Илуридзе за то, что они в одном из матчей чемпионата России после занесенной попытки закрыли один глаз рукой. Этим жестом они хотели поддержать раненых протестующих в Тбилиси.

Протесты в Грузии начались в июне после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в местном парламенте. 

«Я сразу скажу, что в этой истории не было никакой провокации. Это вообще не был политический жест.

У нас с Сабой не было никакого договора, плана сделать такой жест. Это спонтанно, вылезло прямо из души. Мы – грузины, большие патриоты. Это не ответ на российско-грузинскую ссору, это только знак поддержки нашего народа.

20 июня в Тбилиси пострадали многие жители. У двоих выбили по глазу, причем девушке попали – она вообще не участвовала ни в каких акциях, просто шла домой с работы. Этот жест стал общим символом – мы его повторили.

В Грузии регби – очень популярный спорт, грузины смотрят на нас, смотрят игры. Я передал им: ребята, я с вами. Я сделал бы то же самое, находясь не в России – например, в Америке или где-то еще. Это как в футболе: празднование гола может быть каким-то сообщением.

Президент клуба сказал, что не хочет нас отпускать, но так надо. Потому что есть какие-то проблемы с Федерацией: если я и Саба останемся – они наложат на нас санкции. Я слышал про штраф 400 тысяч рублей каждому и дисквалификации; основание – по их мнению, это политический жест.

Россия должна правильно это понять: это не политический жест. У меня нет никаких проблем с Россией, в России. Если бы у меня была политическая агрессия к России, я бы просто не приехал сюда. Но я здесь два месяца – провел 5-6 матчей.

Я сожалею, что так случилось. Я спортсмен, а не политик – политика мне неинтересна. Моя работа – хорошо играть в регби, и все», – сказал Бродзели.

Мы нашли регбиста, которого выгоняют из России за жест в поддержку Грузии. Он очень сожалеет

 
 
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Грузинский регбист московской «Славы» Реваз Бродзели заявил, что жест в поддержку протестующих в Тбилиси не являлся политическим.
 
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