Валерий Бохно вернулся в «Гранит» и будет исполнять обязанности главного тренера

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Валерий Бохно вернулся в «Гранит».

Ближайшие пару месяцев он будет исполнять обязанности главного тренера команды и консультировать тренера Александра Вопсева.

Напомним, Бохно долгое время возглавлял «Гранит», в прошлом сезоне был ассистентом Олега Сидоренкова в клубе. Зимой нынешнего года покинул команду .

В июне этого сезона пост главного тренера «Гранита» покинул Николай Бранфилов. После 12 матчей в первой лиге «Гранит» занимает 11 место с 12 очками.