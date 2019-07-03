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Валерий Бохно вернулся в «Гранит» и будет исполнять обязанности главного тренера
04.07.2019 11:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Валерий Бохно вернулся в «Гранит».
Ближайшие пару месяцев он будет исполнять обязанности главного тренера команды и консультировать тренера Александра Вопсева.
Напомним, Бохно долгое время возглавлял «Гранит», в прошлом сезоне был ассистентом Олега Сидоренкова в клубе. Зимой нынешнего года
В июне этого сезона пост главного тренера «Гранита»
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Белорусский специалист Валерий Бохно вернулся в «Гранит».
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