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Габовда не сыграет с «Краснодаром-2». Ранее он написал скандальный пост в Instagram

04.07.2019 16:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Украинский полузащитник «Халадаша» Юрий Габовда не выйдет на поле в товарищеском матче против «Краснодара-2» после ситуации с постом в инстаграме. 

«Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет завтра на поле в матче с «Краснодаром-2», – сообщили в пресс-службе «Халадаша».

«Халадаш» встретится с «Краснодаром-2» завтра, 5 июля. Начало игры – в 19:00.

Украинский хавбек Габовда: «Завтра играем с «Краснодаром», минимум одна москальская рожа ляжет»

 
 
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Украинский полузащитник «Халадаша» Юрий Габовда не выйдет на поле в товарищеском матче против «Краснодара-2» после ситуации с постом в инстаграме.
 
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