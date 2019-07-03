Габовда не сыграет с «Краснодаром-2». Ранее он написал скандальный пост в Instagram

Источник материала: Tribuna.com

Украинский полузащитник «Халадаша» Юрий Габовда не выйдет на поле в товарищеском матче против «Краснодара-2» после ситуации с постом в инстаграме.

«Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет завтра на поле в матче с «Краснодаром-2», – сообщили в пресс-службе «Халадаша».

«Халадаш» встретится с «Краснодаром-2» завтра, 5 июля. Начало игры – в 19:00.

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