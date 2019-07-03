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Виталий Лисакович вернулся в «Шахтер» 

04.07.2019 17:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард Виталий Лисакович вернулся в «Шахтер». У 21-летнего игрока закончилась аренда в загребском «Рудеше», за который он забил 4 гола в 14 матчах чемпионата Хорватии.

С 8 июля молодой игрок приступит к работе в общей группе «Шахтера». Но в заявке на первый раунд Лиги Европы его не будет, потому что трансферное окно открывается только 19 июля.

Второй круг чемпионата Беларуси нападающий наверняка проведет в «Шахтере» – здесь у клуба и футболиста взаимный интерес, сообщает «Прессбол».

 
 
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Форвард Виталий Лисакович вернулся в «Шахтер».
 
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