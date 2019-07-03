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Роббен объявил о завершении карьеры

04.07.2019 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-полузащитник «Баварии», «Реала» и «Челси» Арьен Роббен объявил о завершении карьеры. 

«Я решил завершить карьеру профессионального футболиста.

Без всяких сомнений, это самое трудное решение, которое мне пришлось принять в моей карьере. Решение, в котором сердце и разум столкнулись», – заявил 35-летний голландец.

Роббен выступал за «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию». Всего в карьере он завоевал 29 трофеев.

За сборную Голландии на счету Роббена 96 матчей и 37 голов. В составе национальной команды он становился серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионата мира.

 
 
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Экс-полузащитник «Баварии», «Реала» и «Челси» Арьен Роббен объявил о завершении карьеры.
 
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