Генич об объединенной лиге: «Зачем это минскому «Динамо», которое приезжает и получает 1:8 от «Зенита», не понимаю» 

Источник материала: Tribuna.com

Известный российский комментатор Константин Генич поделился мнением об идее президента ЦСКА Евгения Гинера о возможном расширении российской премьер-лиги за счет приглашения клубов из Беларуси, Казахстана и Армении.

– Какое место занимает эта тема в вашей журналистской жизни в последние дни, насколько вам интересна?

– Если создавать такой ранжир, она, наверное, не войдет даже в пятерку. Потому что мы это уже проходили в случае с объединенным чемпионатом России и Украины, который по определенным причинам остался на уровне разговоров.

Признаюсь, не вижу вообще никакого смысла — ни экономического, ни спортивного — в том, чтобы снова делать какой-то объединенный чемпионат. В самоидентификации, в самодостаточности и есть основная прелесть национальных лиг. Во-первых, думаю, УЕФА на это не пойдет. Читал заявление, что организация как раз за целостность чемпионатов и рассматривает это как определенное свое предназначение. И, во-вторых, не вижу перспектив, чтобы это было интересно зрителю. Как белорусскому, так и российскому.

Мне кажется, премьер-лига по-своему интересна, укомплектована. Для меня эта идея из раздела фантастики на третьем этаже. Пока идет такое переливание из пустого в порожнее.

– Насколько это вообще кажется вам серьезным? В ближайшие дни белорусская делегация встретится с российскими коллегами...

– Не вижу в этом ничего серьезного. Понимаю, что Евгений Леннорович Гинер предложил идею с чисто экономической и финансовой точки зрения. Он, наверное, все проанализировал, углядев определенную выгоду для клубов. Но не понимаю, в чем прелесть для представителей Казахстана, Беларуси.

Есть замечательная белорусская команда БАТЭ, регулярно участвующая в еврокубках. Абсолютно самодостаточный, сплоченный, интересный коллектив, который у себя на «Борисов-Арене» — на прекрасном комфортном стадионе — принимает в еврокубках «Челси», ПАОК, «Арсенал». Из года в год клуб борется за самые высокие места в чемпионате. В плане посещаемости, насколько знаю, в Беларуси не все здорово. Тем не менее какая-то самоидентификация лиги существует.

Плюс надо понимать, как фильтровать эти команды. Как будет проходить отбор, по каким принципам... Если оценивать реальную силу клубов, наверное, они будут середняками. И зачем это условным «Астане», БАТЭ или минскому «Динамо», которое приезжает и получает 1:8 от «Зенита» (правда, до этого обыгрывает 4:0 смешанный, недонастроенный состав), я, честно говоря, не понимаю. Просто пообсуждать, посидеть, подумать, наладить контакты — да. Москва — гостеприимный город. Не думаю, что делегация уедет с готовым портфелем объединенного чемпионата и внедрения в него белорусского клуба.

Может, в перспективе был бы интересен какой-то совместный коммерческий турнир. Вот возьмем «Кубок Париматч Премьер». Если подключить команды соседних стран, возможно, в этом и была бы любопытная перспектива. Но объединять чемпионаты я не стал бы, – сказал Генич.

В футболе опять заговорили о том, чтобы клубы из Беларуси выступали в России. С чего бы? И это вообще реально?