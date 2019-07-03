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От взрыва на салюте 3 июля выбило 51 окно в спорткомплексе «Динамо». Ущерб на 25 тыс долларов 

04.07.2019 19:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

После взрыва во время салюта на День независимости пострадало здание спортивного комплекса «Динамо» на улице Даумана в Минске.

Ремонт здания уже оценивается в 25 тысяч долларов. Разбито 51 оконное стекло – 22 больших и 29 маленьких. Проведение запланированной на пятницу книжной ярмарки отменили.

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта неподалеку от стелы «Минск – город-герой» произошло ЧП, в результате которого погибла 64-летняя женщина: металлический осколок попал ей в шею. Около 10 человек получили ранения, двое из них в больнице.

СК Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). Рассматриваются четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

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Теги: Минск
 
 
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После взрыва во время салюта на День независимости пострадало здание спортивного комплекса «Динамо» на улице Даумана в Минске.
 
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