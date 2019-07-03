|
От взрыва на салюте 3 июля выбило 51 окно в спорткомплексе «Динамо». Ущерб на 25 тыс долларов
04.07.2019 19:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
После взрыва во время салюта на День независимости пострадало здание спортивного комплекса «Динамо» на улице Даумана в Минске.
Ремонт здания уже оценивается в 25 тысяч долларов. Разбито 51 оконное стекло – 22 больших и 29 маленьких. Проведение запланированной на пятницу книжной ярмарки отменили.
Напомним, 3 июля во время праздничного салюта неподалеку от стелы «Минск – город-герой» произошло ЧП, в результате которого погибла 64-летняя женщина: металлический осколок попал ей в шею. Около 10 человек получили ранения, двое из них в больнице.
СК Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). Рассматриваются четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После взрыва во время салюта на День независимости пострадало здание спортивного комплекса «Динамо» на улице Даумана в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)