От взрыва на салюте 3 июля выбило 51 окно в спорткомплексе «Динамо». Ущерб на 25 тыс долларов 

Источник материала: Tribuna.com

После взрыва во время салюта на День независимости пострадало здание спортивного комплекса «Динамо» на улице Даумана в Минске.

Ремонт здания уже оценивается в 25 тысяч долларов. Разбито 51 оконное стекло – 22 больших и 29 маленьких. Проведение запланированной на пятницу книжной ярмарки отменили.

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта неподалеку от стелы «Минск – город-герой» произошло ЧП, в результате которого погибла 64-летняя женщина: металлический осколок попал ей в шею. Около 10 человек получили ранения, двое из них в больнице.

СК Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). Рассматриваются четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

ФОТО 1

ФОТО 2

ФОТО 3