Анатолий Котов: «А что сделал Булацкий, чтобы «Беларусь 5» смотрели за рубежом? Не конкретно трансляции Игр, а вообще»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов ответил директору спортивного канала «Беларусь 5» Павлу Булацкому, который раскритиковал раскрутку проведения Европейских игр.

– Вы говорили о комментаторах канала «Беларусь-5». Еще высказывался их руководитель Павел Булацкий: мол, можно было немножко активнее провести рекламную кампанию Европейских игр за рубежом.

– На подобного рода замечания есть два ответа.

Корректный. Мы провели определенную работу за рубежом и можем отчитаться за цифры Снова-таки телеправа были проданы в 145 стран мира.

Эмоциональный. Можно спросить: а что сделал Булацкий, чтобы пятый канал смотрели за рубежом? Не конкретно трансляции Игр, а вообще.

– Просто вопрос про госсектор. Когда вы говорите про не свою зону ответственности, формируется впечатление, что ее в отношении важных моментов активно перекладывают.

– На самом деле красавцы все. Все сработали замечательно. Дирекция ставила перед собой задачу грамотно организовать ивент. Грамотная продажа его за рубежом — зона коллективной ответственности: нашей, Министерства спорта и туризма, Министерства…

– Все просто волнуются, что получилась зона коллективной безответственности.

– Опять-таки есть вещи, за которые может ответить конкретно дирекция.

– Хорошо, 450 тыс. посетителей фан-зон Европейских игр, которых подсчитало МВД, — это много или мало?

– Полмиллиона человек, которые пришли поесть, послушать музыку, поучаствовать в активностях, – это четверть населения Минска. Речь ведется в основном о будних днях в сезон отпусков.

У нас было четыре-пять вечеров, в которые на фан-зоне возле Дворца спорта было не протолкнуться. Спасибо за это тому же Тимати, Нино Катамадзе, британскому посольству, которое организовало свой масштабный фестиваль, и другим участникам.

– По Дворцу спорта — ноль вопросов. Есть ощущение, что другие фан-зоны провалились?

– «Чижовка-Арена» — вторая по наполняемости фан-зона. Она стала локальным центром притяжения. Наверное, не очень хорошо сработала фан-зона на «Минск-Арене». Она не была пустой. Она была не такой успешной, как другие фан-зоны города. На «Минск-Арене» проводились нефанатские виды: гимнастика, велоспорт. Плюс был вопрос по расположению. От «Минск-Арены» всего ничего до Дворца спорта — проще поехать в центр города.

– Это не ошибка в планировании?

– Это не ошибка в планировании. Это недооценка городской географии, – сказал Котов.

Павел Булацкий: «Мало туристов? Возможно, немножко было активнее провести рекламную кампанию Европейских игр за рубежом»