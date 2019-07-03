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Белорусский защитник Сергей Сапего подписал контракт с фармом «Торонто»
04.07.2019 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник Сергей Сапего подписал контракт с «Торонто Марлис». Соглашение рассчитано на один сезон.
«Торонто Марлис» выступает в АХЛ и является фарм-клубом «Торонто».
Прошедший сезон Сапего провел в WHL за «Принц Альберт Рэйдерс». В 58 матчах регулярного чемпионата игрок обороны набрал 43 (10+33) очка. В плей-офф на его счету 23 игры и 13 (3+10) баллов. На МЧМ Сапего в пяти встречах забросил две шайбы. Напомним, команда «Принц Альберт Рэйдерс» стала чемпионами WHL.
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Белорусский защитник Сергей Сапего подписал контракт с «Торонто Марлис».
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