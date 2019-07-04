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Джон Скотт: «Я сидел в раздевалке, Ристолайнен подкрался сзади и приставил свой болт к моему лицу»

04.07.2019 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный в прошлом тафгай Джон Скотт рассказал о ситуации с защитником «Баффало» Расмусом Ристолайненом.

«Если бы я был генменеджером «Сэйбрс», обменял бы Ристолайнена. Он не так хорош, как об этом говорят. Да, он играет по 30 минут, но у него за сезон «минус 25».

Да, он выходит в большинстве, и это проблема, потому что Ристо не может нормально отдать пас, ему не хватает скорости. За него можно получить забивного нападающего, пока цена еще высока.

У меня есть забавная история о Ристо. Детишки, закройте глаза и уши. В первом сезоне Ристо в НХЛ я сидел в раздевалке, заматывал клюшку, а он подкрался сзади и приставил свой болт к моему лицу. Этого я не ожидал.

Я догнал его около комнаты с клюшками, схватил покрепче и вырубил. Он потерял сознание, стал задыхаться. А это игрок, выбранный в первом раунде. Я думаю: «Ох, у меня будут проблемы. Меня выкинут из команды».

Короче, я оттащил его к стенке, чтобы он не задохнулся своими слюнями. Тогда я никому об этом не сказал, но Ристо получил хороший урок. Не суй свой писюн мне в лицо. Это мессэдж всем, если что. Сделаешь так – я отвечу», – заявил Скотт.

«Он подкрался сзади и приставил свой болт к моему лицу». Бывший тафгай раскрывает секреты НХЛ

 
 
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Известный в прошлом тафгай Джон Скотт рассказал о ситуации с защитником «Баффало» Расмусом Ристолайненом.
 
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