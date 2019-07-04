Снытина о матче с россиянками: «Начались паника, мандраж, какое-то коллективное умопомрачение»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающая женской сборной Беларуси Екатерина Снытина в интервью корреспонденту «Прессбола» Александру Добрияну прокомментировала поражение от россиянок (62:76) в матче группового этапа чемпионата Европы-2019.

После этого наша выбыла из борьбы на турнире.

– Катя, на твой взгляд, какова причина того, что наша сборная так неудачно завершила чемпионат?

– Однозначного ответа у меня нет. Не получилось в самый ответственный момент, в матче с россиянками, сыграть так, как можем. Как до этого действовали с Сербией и Бельгией. Начались паника, мандраж, какое-то коллективное умопомрачение, никто не мог попасть даже со свободных бросков из-под кольца. В том числе и я. Позже посмотрела в протоколе: у нас процент двухочковых попаданий был ниже, чем трехочковых. Тихий ужас! То есть в решающей игре мы не смогли себя перебороть. Не забили, не отзащищались — и проиграли.

– Согласись, что задача на матч у сборной России была значительно сложнее вашей: ей обязательно нужно было побеждать с разницей больше одиннадцати очков. Россиянки настроились здорово — это чувствовалось. Возможно, твои партнеры вышли на паркет в не самом боевом настроении? Или это просто был не наш день?

– Никакого недонастроя у девчонок не ощущала. Вы сами видели, как мы начали игру, первые десять минут все было в порядке, сделали неплохой очковый задел. Я могу признать, если вижу, что моя команда расслаблена. Но ничего подобного не было, поверьте. Все были настроены только на победу и выход из группы. Просто так совпало. В баскетболе случается, когда у одной команды все получается, а у другой — ничего. И наступает предательский ступор, – сказала Снытина.