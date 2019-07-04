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Генич о матче «Динамо» Минск – «Зенит»: «Подозрительные матчи со счетом 1:8 не проигрываются, будем откровенны»

05.07.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный российский комментатор Константин Генич в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу поделился мнением о памятной домашней победе «Зенита» над минским «Динамо» (8:1) в Лиге Европы. 

– Вы упоминали в интервью про ответный матч «Зенита» и «Динамо». У нас активно обсуждалось, что он мог быть нечестным. Какие-то подозрения закрались?

– Слышал. Не то чтобы закрались... Конечно, так, как действовали оборона «Динамо» и голкипер, играть нельзя. В то же время подозрительные матчи со счетом 1:8 не проигрываются, будем откровенны. И этот гол, который забили динамовцы в дополнительное время, он ведь ситуацию как-то пошатнул. 

Если уж подозревать до конца, конечно, никаких фактов нет. Тем более на пустом стадионе. Ладно, если бы еще не было трансляции. Но она ведь была. Все видели. Зачем так позориться при всем честном народе? Думаю, ничего подозрительного с точки зрения «отдавали — не отдавали» не было. Просто команда оказалась не готова. Победа в первом матче со слишком крупным счетом, думаю, испугала динамовцев. Если бы они выиграли 1:0, 2:0, уровень концентрации, наверное, был бы другим. А так в мыслях игроков, может, засело: ну, четыре мы не пропустим... 

В теорию заговора можно поверить. Но смотрел игру — и ничего подозрительного не увидел. Это просто был матч команды, испугавшейся результата первой встречи, – сказал Генич.

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Теги: Минск
 
 
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Известный российский комментатор Константин Генич в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу поделился мнением о памятной домашней победе...
 
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