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Личка о твите «Динамо» в адрес «Витебска»: «Для меня подобное недопустимо»

05.07.2019 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о тролинге «Витебска» со стороны официального твиттера клуба.

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– На подписи к фото после матча с «Ислочью» был совет «Витебску» «изучать шпаргалки на стенах». Это было довольно негативно воспринято.

– Да, мне рассказали об этом. Я тоже очень недоволен. Для меня подобное недопустимо. Этот твит – неудачная шутка сотрудника пресс-службы. Мы должны уважать любого соперника, будь то «Витебск», БАТЭ или маленький региональный клуб. Причем независимо от обстоятельств – и в хорошие времена, и в плохие.

– Согласны, что вокруг брестского «Динамо» в последнее время стало меньше хайпа и больше разговоров о футболе – и это пошло на пользу?

– Согласен. И это хорошо. Я всегда повторял: работа лучше разговоров. Нужно сначала что-то показать на поле, чтобы потом это обсуждать, – сказал Личка.

Отметим, что данный твит «Динамо» в адрес «Витебска» был удален.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о тролинге «Витебска» со стороны официального твиттера клуба.
 
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