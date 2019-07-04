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Личка о белорусском клубе в РПЛ: «Со спортивной точки зрения – шаг вперед. Но теперь понимаю, что для белорусов не все так однозначно»
05.07.2019 09:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о том, что белорусский клуб может выступить в РПЛ.
— Вас уже спрашивали на пресс-конференции об идее интеграции белорусского клуба в российскую премьер-лигу. С тех пор прошла целая дискуссия. Вам есть что добавить к сказанному?
— Да, я видел, что люди разделились на два лагеря. По-прежнему считаю, что это интересная идея. Со спортивной стороны — шаг вперед. Но теперь понимаю, что для белорусов не все так однозначно. Нечто подобное было в Британии, когда ходили разговоры, чтобы «Селтик» и «Рейнджерс» играли в английской премьер-лиге.
Но шотландцы, конечно же, предпочли остаться в своем чемпионате. Потому что это свой футбол, – сказал Личка.
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