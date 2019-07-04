Личка о белорусском клубе в РПЛ: «Со спортивной точки зрения – шаг вперед. Но теперь понимаю, что для белорусов не все так однозначно»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о том, что белорусский клуб может выступить в РПЛ.

Марцел Личка: «Супер было бы играть в РПЛ. Были бы деньги большие. Почему нет?»

— Вас уже спрашивали на пресс-конференции об идее интеграции белорусского клуба в российскую премьер-лигу. С тех пор прошла целая дискуссия. Вам есть что добавить к сказанному?

— Да, я видел, что люди разделились на два лагеря. По-прежнему считаю, что это интересная идея. Со спортивной стороны — шаг вперед. Но теперь понимаю, что для белорусов не все так однозначно. Нечто подобное было в Британии, когда ходили разговоры, чтобы «Селтик» и «Рейнджерс» играли в английской премьер-лиге.

Но шотландцы, конечно же, предпочли остаться в своем чемпионате. Потому что это свой футбол, – сказал Личка.