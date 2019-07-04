II Европейские игры: С «бронзой» и мечтами об Олимпиаде

Источник материала: Навiны Палесся





С Анастасией Сущик, бронзовой призёркой баскетбольного турнира 3х3 на прошедших ІІ Европейских играх в Минске, мы договорились встретиться у мини- копии Эйфелевой башни в райцентре.

Мимо проходили люди, не замечая никого. Видимо спешили по своим делам. Солнце согревало теплом, но от него не хотелось спрятаться в тени. Наша беседа с Настей пошла плавно, как будто мы лучшие друзья и давно не виделись.

– Анастасия, расскажи о своих ощущениях II Европейских игр.

– Было очень волнительно. Ещё с того момента, когда главный тренер Юрий Волк озвучил окончательный состав сборной Беларуси для участия в играх. Я составила компанию Дарье Магаляс, Наталье Дашкевич и Марине Иващенко. К тому же столицей ІІ Европейских игр был Минск. Волнительно было вдвойне. С одной стороны дома и трибуны помогают, а с другой – нужно выступить крайне ответственно и качественно. Думаю, что нам это удалось.

– Сборная Беларуси из группы вышла с первого места. Как итоговое место отразило саму суть происходящего?

– В первой встрече нашими соперницами были итальянки. Несмотря на итоговую нашу крупную победу 21:7, игра выдалась нервной. Во второй игре предстояло соперничество с Россией. Мы уступали, но в итоге одержали победу – 21:16. В последней игре группового раунда против Сербии мы вели вначале 5:0, но всё же финальный свисток зафиксировал победу балканской дружины 21:15. Тем не менее, в этой игре нам можно было проиграть при условии, что мы наберем семь очков. Конечно, проиграть было обидно. Но мы заняли первое место в группе и вышли в плей-офф.

– Выход в финал был совсем рядом. Что не получилось?

– На полуфинальную игру против Эстонии настраивались особенно – серьёзный соперник. Многих игроков их сборной мы хорошо знали. С самых первых минут завязалась борьба – никто не мог оторваться. Но в какой-то момент эстонкам удались несколько дальних попаданий, которые надломили нас. До самой финальной сирены мы не могли достать соперниц. За 20 секунд до конца при «-2» Марина Иващенко забила «эндуан», но не реализовала оба штрафных – и эти промахи оказались ключевыми.

– После такого поражения предстояла игра за «бронзу» против Германии.

– С девчонками собрались и обсудили всё. Очень хорошо настроились и понимали, что проводим свой последний матч на турнире. Мы продемонстрировали мощнейший старт, наглухо закрыли свою зону под кольцом и убежали в отрыв. Немки никак не могли взломать нашу защиту, а вот мы уверенно набирали очки. После очередного попадания издали в исполнении Натальи Дашкевич разница в счёте выросла до «+6». А мне удалось поставить точку в бронзовом матче — 21:16 и третье место на турнире по баскетболу 3х3 в рамках Европейских игр.

– Пришло осознание того, что ты «бронзовая» призёрка Европейских игр и единственная уроженка Столинщины, кто участвовал в них как спортсмен?

– Я единственная? Ну, приятно, конечно же. К тому же «бронза» – это награда. Не «золото», конечно, но всё ещё впереди.

– Следующие игры пройдут в Кракове. Через четыре года хотелось бы там выступить?

– Я не привыкла загадывать так далеко вперёд. Если тренер посчитает меня на тот момент сильнейшей и нужной для сборной, то я всегда «за».

– Очень плавно мы подошли к очередному вопросу. Баскетбол 3х3 – олимпийский вид. Стесняюсь спросить о твоей спортивной мечте.

– Ну, выступить на Олимпиаде – это мечта каждого спортсмена. И я не исключение. Да, определённо участие в Олимпийских играх – моя заветная мечта.

– Ты была на закрытии игр?

– Очень хотела побывать на этом масштабном мероприятии. Ведь за несколько дней, проведённых на Играх, успела ощутить атмосферу праздника. Но нас ждали отборочные игры на Евро по баскетболу в формате 3х3, которые прошли в Киеве.

– И как успехи?

– Мы квалифицировались в финальную часть чемпионата Европы по баскетболу 3х3, который пройдёт в венгерском Дебрецене с 30 августа по 1 сентября этого года.

– Какие планы на лето?

– Нужно немного отдохнуть. У нас отпуск совсем короткий. Уже скоро будут турниры во Франции, Китае. Нужно хорошо подготовиться, чтобы к чемпионату Европы подойти в оптимальном состоянии.

Александр НИКИФОРЕНКО