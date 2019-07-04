ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

II Европейские игры: С «бронзой» и мечтами об Олимпиаде

05.07.2019 — Новости Спорта | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

II Европейские игры: С «бронзой» и мечтами об Олимпиаде

Сборная Беларуси по баскетболу 3х3 с бронзовыми медалями II Европейский игр. Анастасия Сущик – вторая справа

С Анастасией Сущик, бронзовой призёркой баскетбольного турнира 3х3 на прошедших ІІ Европейских играх в Минске, мы договорились встретиться у мини- копии Эйфелевой башни в райцентре.

Мимо проходили люди, не замечая никого. Видимо спешили по своим делам. Солнце согревало теплом, но от него не хотелось спрятаться в тени. Наша беседа с Настей пошла плавно, как будто мы лучшие друзья и давно не виделись.
– Анастасия, расскажи о своих ощущениях II Европейских игр.
– Было очень волнительно. Ещё с того момента, когда главный тренер Юрий Волк озвучил окончательный состав сборной Беларуси для участия в играх. Я составила компанию Дарье Магаляс, Наталье Дашкевич и Марине Иващенко. К тому же столицей ІІ Европейских игр был Минск. Волнительно было вдвойне. С одной стороны дома и трибуны помогают, а с другой – нужно выступить крайне ответственно и качественно. Думаю, что нам это удалось.
– Сборная Беларуси из группы вышла с первого места. Как итоговое место отразило саму суть происходящего?
– В первой встрече нашими соперницами были итальянки. Несмотря на итоговую нашу крупную победу 21:7, игра выдалась нервной. Во второй игре предстояло соперничество с Россией. Мы уступали, но в итоге одержали победу – 21:16. В последней игре группового раунда против Сербии мы вели вначале 5:0, но всё же финальный свисток зафиксировал победу балканской дружины 21:15. Тем не менее, в этой игре нам можно было проиграть при условии, что мы наберем семь очков. Конечно, проиграть было обидно. Но мы заняли первое место в группе и вышли в плей-офф.
– Выход в финал был совсем рядом. Что не получилось?
– На полуфинальную игру против Эстонии настраивались особенно – серьёзный соперник. Многих игроков их сборной мы хорошо знали. С самых первых минут завязалась борьба – никто не мог оторваться. Но в какой-то момент эстонкам удались несколько дальних попаданий, которые надломили нас. До самой финальной сирены мы не могли достать соперниц. За 20 секунд до конца при «-2» Марина Иващенко забила «эндуан», но не реализовала оба штрафных – и эти промахи оказались ключевыми.
– После такого поражения предстояла игра за «бронзу» против Германии.
– С девчонками собрались и обсудили всё. Очень хорошо настроились и понимали, что проводим свой последний матч на турнире. Мы продемонстрировали мощнейший старт, наглухо закрыли свою зону под кольцом и убежали в отрыв. Немки никак не могли взломать нашу защиту, а вот мы уверенно набирали очки. После очередного попадания издали в исполнении Натальи Дашкевич разница в счёте выросла до «+6». А мне удалось поставить точку в бронзовом матче — 21:16 и третье место на турнире по баскетболу 3х3 в рамках Европейских игр.
– Пришло осознание того, что ты «бронзовая» призёрка Европейских игр и единственная уроженка Столинщины, кто участвовал в них как спортсмен?
– Я единственная? Ну, приятно, конечно же. К тому же «бронза» – это награда. Не «золото», конечно, но всё ещё впереди.
– Следующие игры пройдут в Кракове. Через четыре года хотелось бы там выступить?
– Я не привыкла загадывать так далеко вперёд. Если тренер посчитает меня на тот момент сильнейшей и нужной для сборной, то я всегда «за».
– Очень плавно мы подошли к очередному вопросу. Баскетбол 3х3 – олимпийский вид. Стесняюсь спросить о твоей спортивной мечте.
– Ну, выступить на Олимпиаде – это мечта каждого спортсмена. И я не исключение. Да, определённо участие в Олимпийских играх – моя заветная мечта.
– Ты была на закрытии игр?
– Очень хотела побывать на этом масштабном мероприятии. Ведь за несколько дней, проведённых на Играх, успела ощутить атмосферу праздника. Но нас ждали отборочные игры на Евро по баскетболу в формате 3х3, которые прошли в Киеве.
– И как успехи?
– Мы квалифицировались в финальную часть чемпионата Европы по баскетболу 3х3, который пройдёт в венгерском Дебрецене с 30 августа по 1 сентября этого года.
– Какие планы на лето?
– Нужно немного отдохнуть. У нас отпуск совсем короткий. Уже скоро будут турниры во Франции, Китае. Нужно хорошо подготовиться, чтобы к чемпионату Европы подойти в оптимальном состоянии.
Александр НИКИФОРЕНКО

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С Анастасией Сущик, бронзовой призёркой баскетбольного турнира 3х3 на прошедших ІІ Европейских играх в Минске, мы договорились встретиться у мини-
 
Новости дня
Новости спорта
 
7 июля на Столинщине пройдет 8-й тур чемпионат района по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика