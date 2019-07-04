7 июля. 8-й тур чемпионат района по футболу. Встречаются: ОАО «Новая Припять» – «ДГЭМЗ», КСУП «Бережное» – СУП «Рубельский», «Большое Малешево – КУПП «Маньковичи», «ДЮСШ» – ОАО «Полесская нива».
Евгений ШУБИЧ
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7 июля на Столинщине пройдет 8-й тур чемпионат района по футболу
05.07.2019 — Новости Спорта | Навiны Палесся
Источник материала: Навiны Палесся
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7 июля. 8-й тур чемпионат района по футболу. Встречаются: ОАО «Новая Припять» – «ДГЭМЗ», КСУП «Бережное» – СУП «Рубельский», «Большое
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