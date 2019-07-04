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7 июля на Столинщине пройдет 8-й тур чемпионат района по футболу

05.07.2019 — Новости Спорта | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

7 июля на Столинщине пройдет 8-й тур чемпионат района по футболу
7 июля. 8-й тур чемпионат района по футболу. Встречаются: ОАО «Новая Припять» – «ДГЭМЗ», КСУП «Бережное» – СУП «Рубельский», «Большое Малешево – КУПП «Маньковичи», «ДЮСШ» – ОАО «Полесская нива».
Евгений ШУБИЧ

 
 
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7 июля. 8-й тур чемпионат района по футболу. Встречаются: ОАО «Новая Припять» – «ДГЭМЗ», КСУП «Бережное» – СУП «Рубельский», «Большое
 
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