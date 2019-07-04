Рутенко о том, как сыграл за Словению на Олимпиаде: «Меня очень плотно называли предателем»

Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский гандболист Сергей Рутенко в проекте VOKA «Скамейка основных» рассказал о том, как в свое врем поменял спортивное гражданство ради выступления за сборную Словении.

– Я читал, что ты на Олимпиаде играл за сборную Словении? – сказал Глеб.

– Да-да. Был у меня такой период в карьере. Меня очень плотно называли предателем. В гандболе можно менять спортивное гражданство, выдержав трехлетний карантин. То есть я играл за молодежную сборную Беларуси, потом поиграл немного за национальную команду. И потом меня два года не вызывали в сборную Беларуси. Словенцы мне тогда предложили свое гражданство и предложили возможность поиграть на Олимпийских играх. В Афинах я выступал за сборную Словении. На тот период поговорил со своими сверстниками, с которыми в сборной Беларуси играл. Мне было очень важно понимание их ситуации. Я сказал: «Ребят, меня в нашу сборную не вызывают. А тут меня зовут на Олимпиаду. Не хочу от вас уезжать. Но другого выхода и не было». Они говорят: «Серег, мы тебя понимаем. Мы не смотрим на тебя как на предателя». Играл я так до 2007 года.

Как вернулся? Потом у нас федерацию возглавил Коноплев Владимир Николаевич. И он позвал домой вернуться. Потому что на тот момент меня уже к себе хотели испанцы забрать. И вот получается все произошло в правильный момент. И с 2009 года я начал выступать за нашу сборную. Покидало меня чуть-чуть», – сказал Рутенко в проекте VOKA «Скамейка основных» .

Рутенко провел за сборную Словении 40 матчей, забил 269 мячей и стал лучшим бомбардиром Евро-2006.

«Скамейка основных» – проект онлайн-телевидения VOKA, в котором Александр Глеб, Алексей Калюжный и Сергей Рутенко делятся историями из своей спортивной карьеры. Ранее на сайте VOKA вышло еще три выпуска проекта.