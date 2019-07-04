Сергей Гуренко: «Не обращаю внимание на то, что дома давно не обыгрывали БАТЭ. Все зависит от того, как мы будем играть»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с БАТЭ.

– БАТЭ как-то изменился по сравнению с прошлым сезоном?

– Да нет. Те же требования – агрессивно играют. Очень много передач за спину. Хорошая ком… О чем можно говорить? Больших изменений я не вижу. Команда постоянно держит марку.

– Много писали и говорили накануне этого матча о том, что «Динамо» давно дома БАТЭ не обыгрывало. На это обращаете внимание или это просто цифры?

– Да нет, я не обращаю внимания. Надо готовиться. Все зависит от того, как мы будем играть и какой футбол покажем. Я вижу, что ребята хотят доказать. Доказать себе. Мы будем помогать, – сказал Гуренко в эфире «Беларусь 5» .

«Динамо» последний раз побеждало в класико на стадионе «Трактор» 24 ноября 2013 года (2:1).