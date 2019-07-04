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Фанаты минского «Динамо» на матче с БАТЭ вывесили баннер «Нам не трэба РПЛ»
05.07.2019 18:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Фанаты минского «Динамо» на матче 14-тура чемпионата Беларуси с БАТЭ вывесили баннер, в котором выражают свое отношение к тому, что белорусские клубы могут пригласить в чемпионат России.
«Нам не траба РПЛ», – написано на полотне.
Ранее идею расширить РПЛ за счет иностранных клубов предложил босс ЦСКА Евгений Гинер.
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Фанаты минского «Динамо» на матче 14-тура чемпионата Беларуси с БАТЭ вывесили баннер, в котором выражают свое отношение к тому, что белорусские клубы могут...
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