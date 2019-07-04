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«Динамо» – БАТЭ. Впервые БГТРК показывает футбол с маленькой трибуны стадиона «Трактор»
05.07.2019 19:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матч между минским «Динамо» и БАТЭ в эфире «Беларусь 5» показывают впервые с маленькой трибуны стадиона «Трактор».
Таким образом, в трансляции видна картинка с основной трибуной, где находятся болельщики.
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Матч между минским «Динамо» и БАТЭ в эфире «Беларусь 5» показывают впервые с маленькой трибуны стадиона «Трактор».
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