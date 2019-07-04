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Уимблдон. Медведев играет с Гоффеном, Джокович – с Хуркачом, Хачанов, Андерсон выбыли, Раонич вышел в 1/8 финала

05.07.2019 19:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В третьем круге «Уимблдона» Карен Хачанов сыграет с Роберт Баутиста-Агутом, которому в этом году проиграл на Australian Open. Даниил Медведев встретится с Давидом Гоффеном.

Соперником Новака Джоковича станет поляк Хуберт Хуркач.

Начало матчей на Центральном и первом кортах – 15:00, на остальных – 13:00.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Третий круг

Роберто Баутиста-Агут (Испания)  Карен Хачанов (Россия)
6:3|7:6|6:1
Дата проведения
5 июля, 14.52
Онлайн матча

Даниил Медведев (Россия)  Давид Гоффен (Бельгия)
6:4|2:6|6:3|3:6|4:1
Дата проведения
5 июля, 17.07
Онлайн матча

Новак Джокович (Сербия)  Хуберт Хуркач (Польша)
7:5|6:7|6:1|3:1
Дата проведения
5 июля, 17.19
Онлайн матча

Феликс Оже-Альяссим (Канада)  Юго Эмбер (Франция)
Дата проведения
5 июля, 20.30
Онлайн матча

Бенуа Пэр (Франция)  Иржи Веселы (Чехия)
5:7|7:6|6:3|7:6
Дата проведения
5 июля, 13.11
Онлайн матча

Милош Раонич (Канада)  Рейлли Опелка (США)
7:6|6:2|6:1
Дата проведения
5 июля, 13.11
Онлайн матча

Гидо Пелья (Аргентина)  Кевин Андерсон (ЮАР)
6:4|6:3|7:6
Дата проведения
5 июля, 15.11
Онлайн матча

Фернандо Вердаско (Испания)  Томас Фаббиано (Италия)
6:4|7:6|6:4
Дата проведения
5 июля, 17.27
Онлайн матча

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В третьем круге «Уимблдона» Карен Хачанов сыграет с Роберт Баутиста-Агутом, которому в этом году проиграл на Australian Open.
 
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