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Уимблдон. Медведев играет с Гоффеном, Джокович – с Хуркачом, Хачанов, Андерсон выбыли, Раонич вышел в 1/8 финала
05.07.2019 19:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В третьем круге «Уимблдона» Карен Хачанов сыграет с Роберт Баутиста-Агутом, которому в этом году проиграл на Australian Open. Даниил Медведев встретится с Давидом Гоффеном.
Соперником Новака Джоковича станет поляк Хуберт Хуркач.
Начало матчей на Центральном и первом кортах – 15:00, на остальных – 13:00.
Сетка турнира
Уимблдон
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Третий круг
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Уимблдон. Медведев играет с Гоффеном, Джокович – с Хуркачом, Хачанов, Андерсон выбыли, Раонич вышел в 1/8 финала
В третьем круге «Уимблдона» Карен Хачанов сыграет с Роберт Баутиста-Агутом, которому в этом году проиграл на Australian Open.
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