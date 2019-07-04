«Динамо» Минск – БАТЭ. В перерыве Гуренко предъявил претензии судьям и получил желтую карточку

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после свистка на перерыв в матче с БАТЭ подошел к судейской бригаде во главе с Андреем Василевичем.«Динамо» Минск – БАТЭ. В перерыве Гуренко предъявил претензии судьям

««После свистка на перерыв, возмущаясь и размахивая руками, Сергей Гуренко подошел к бригаде судей. Те, как бы сказал Владимир Новицкий, зажгли перед ним желтый свет», – пишет паблик «Белорусский футбол» .

Сообщается, что специалисту было показано предупреждение.

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