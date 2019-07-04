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«Динамо» Минск – БАТЭ. В перерыве Гуренко предъявил претензии судьям и получил желтую карточку
05.07.2019 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после свистка на перерыв в матче с БАТЭ подошел к судейской бригаде во главе с Андреем Василевичем.«Динамо» Минск – БАТЭ. В перерыве Гуренко предъявил претензии судьям
««После свистка на перерыв, возмущаясь и размахивая руками, Сергей Гуренко подошел к бригаде судей. Те, как бы сказал Владимир Новицкий, зажгли перед ним желтый свет», – пишет паблик
Сообщается, что специалисту было показано предупреждение.
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после свистка на перерыв в матче с БАТЭ подошел к судейской бригаде во главе с Андреем Василевичем.«Динамо» Минск...
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